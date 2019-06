M5S denuncia | ' Sindacalista Furlan ha stipendio d' oro | ma non vuole salario minimo'

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il Movimento Cinque Stelle, come è nelle sue abitudini, sceglie di veicolare i propri messaggi sfruttando la forza dei propri social. Uno strumento che, in passato, ha già fatto diffondere in maniera capillare ciò che Di Maio e i suoi hanno avuto da dire. Stavolta l'invettiva dei grillini riguarda direttamente i sindacati e la loro posizione negativa rispetto alle politiche sociali del Movimento. Un primo attacco ha riguardato Landini, segretario generale della Cgil, divenuto bersaglio di pesanti critiche sul blog ufficiale blogdellestelle.it, l'altro, invece, ha avuto come destinatario la leader della Cisl Annamaria. I toni sono stati particolarmente ruvidi, poiché, soprattutto nel caso della seconda, si sono voluti mettere in rilievo i privilegi di chi staziona nei quadri dirigenziali dei sindacati a fronte del proprio diniego rispetto a proposte finalizzate a migliorare lo ...

Linchiesta_news : Elezioni comunali di Sora 2016, l'Anac apre un fascicolo dopo la denuncia dell'M5S - roma_paoletta : RT @v_m_a_x_i_m_o: @LcerquaLuisa @gia___p La nuova favola che circola a Roma e dintorni è che è colpa di AMA che boicotta Raggi perché trop… - antonioykitty : Deputato M5S al canile di Calderara: 'Condizioni inaccettabili per i cani da caccia' -