Luigi Di Maio attacca ancora sulla Flat Tax | La Lega gioca a nascondino con 15

Luigi Di Maio sfida l’Ue : “Pronto a fare manovra in deficit per creare nuovi posti di lavoro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia una sfida alla Lega ma soprattutto all'Unione europea, dicendosi pronto a fare una legge di Bilancio anche in deficit, nel caso in cui possa creare "centinaia di migliaia di posti di lavoro". Di Maio, inoltre, chiede al Carroccio di "non giocare a nascondino" con le risorse necessarie per fare la flat tax.Continua a leggere

Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio insieme contro Luigi Di Maio : contrari a governare con Salvini : Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista sono tornati a vedersi. I due hanno iniziato a riallacciare i rapporti prima ancora del ritorno di Dibba in Italia. Qualcuno vede in tanto attivismo un nascente asse tra Casaleggio e Di Battista, anche se il presidente di Rousseau smentisce che tra i due ci

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

Alessandro Di Battista massacrato su Facebook da Luigi Di Maio : "Ora basta - chi pubblica libri..." : Adesso la guerra diventa pubblica, arriva addirittura su Facebook: anche Luigi Di Maio delle follie e degli insulti di Alessandro Di Battista non ne può più. E pur senza citare il collega-urlatore professionista direttamente, gli dedica parole durissime: "Non mi interessa se in buona fede o in mala

Matteo Salvini minaccia di querelare Luigi Di Maio : la resa dei conti tra vicepremier : Tutto parte da un audio pubblicato da fanpage.it. In un albergo a Terni, durante un' assemblea con trecento attivisti del M5S (la prima di una serie che dovrebbe portare alla riorganizzazione del Movimento), Luigi Di Maio non si tiene. Ce l' ha soprattutto con Alessandro Di Battista, del quale non h

Matteo Salvini prende il posto di Luigi Di Maio : "Entro luglio inviterò i sindacati al Viminale" : Matteo Salvini "prende il posto" di Luigi Di Maio. I sindacati manifestano a Reggio Calabria contro la disoccupazione, a rispondere dovrebbe essere il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e invece ci pensa Salvini, nonché il ministro dell'Interno. Il leader della Lega invita le sigle al Vi

Alessandro Di Battista massacrato da Luigi Di Maio : "Ho fatto diecimila chilometri in un mese" : Luigi Di Maio a Terni per il primo incontro territoriale del M5s risponde alle accuse dell'amico Alessandro Di Battista. La porta dell'assemblea resta aperta, così dall'esterno sono udibili le parole del vicepremier che replica alle domande dei militanti. In un passaggio fa riferimento, senza citarl

Luigi Di Maio parla all’assemblea locale M5s : “Incazzato con Di Battista - non siamo burocrati” : A Terni il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre il ciclo di assemblee locali che porteranno a una riorganizzazione del M5s. E lo fa non risparmiando un attacco all'ex deputato Alessandro Di Battista, al quale risponde dopo le critiche degli scorsi giorni: "Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase ‘burocrati dentro ai ministeri’”.Continua a leggere

Matteo Salvini - per Luigi Di Maio le sue minacce sono un bluff : "Siamo abituati a questo atteggiamento" : Tutte le pretese di Matteo Salvini per i grillini sono un bluff. Forte del suo 34 per cento ottenuto alle Europee, il ministro dell'Interno muove il governo a proprio piacimento. Parla di autonomia - promettendo a Luca Zaia che si farà entro l'estate - prosegue senza sosta la battaglia per la Flat t

Luigi Zanda (Pd) deposita richiesta risarcimento danni contro Luigi Di Maio : “Ha travisato verità” : Il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, ha annunciato di aver presentato la richiesta di risarcimento danni nei confronti del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Un'azione che deriva dalle dichiarazioni rilasciate da Di Maio, nel corso della recente campagna elettorale, sulla proposta di legge riguardante gli stipendi dei parlamentari.Continua a leggere

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere

Alessandro Di Battista umiliato ancora da Luigi Di Maio : "Nella lista nera" - "Non è all'ordine del giorno" : I rapporti tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono ai minimi termini. La questione è nota, tanto che il capo politico M5s ha anche attaccato pubblicamente il collega, l'urlatore professionista che viene da Roma, il quale pur restando ai margini del Movimento continua a criticarne la linea, d

Il sogno di Luigi Di Maio : Un Paese a misura di onesti. Dalla lotta all’evasione recuperiamo un mare di soldi : Luigi Di Maio è intervenuto questa mattina a Radio KissKiss, dove gli è stato chiesto di stilare due classifiche: quali sono le tre cose di cui il leader pentastellato è più fiero realizzate in questo primo anno di governo e quali sono invece le tre che butterebbe via? Il ministro dello Sviluppo economico ha poi parlato di giovani, di corruzione, di misure per il ceto medio e di come Matteo Salvini stia avanzando nel Sud Italia. "sogno ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio in mutande! Le foto dei vicepremier in vacanza : Matteo Salvini con mutande aderenti verdi mentre si dedica al giardinaggio! Il verde deve piacere davvero tanto a Matteo Salvini – verde speranza del resto – visto che il settimanale Oggi che lo ha immortalato, aveva fatto lo stesso nel 2014, dedicandoli la copertina che lo immortalava a letto, nudo e con una cravatta verde. foto che erano addirittura finite all’asta su eBay per beneficenza. All’epoca sulla cresta sull’onda c’era un altro ...