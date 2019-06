Luca Marinelli Diabolik Italiano per i Manetti Bros

"Luca Marinelli interpreterà il Diabolik dei Manetti Bros". Il rumors esalta i social : Non c’è ufficialità, ma la notizia circolata in rete sta già entusiasmando gli utenti: Luca Marinelli dovrebbe interpretare Diabolik nell’adattamento cinematografico del celebre fumetto, a opera dei Manetti Bros. La scelta dell’attore è data per certa nelle indiscrezioni social che però non hanno una fonte autorevole. Il ruolo di Eva Kant, sempre secondo il tam tam della rete, ...

Diabolik avrà gli occhi di Luca Marinelli nel prossimo film dei Manetti Bros. : Il Diabolik dei Manetti Bros. sarà interpretato da Luca Marinelli. Il tam tam online è diventato virale. Anche se dall’ufficialità della notizia mancano miliardi di anni luce. E via, sulla suggestione rimbalzata da diverse ore sul web, Eva Kant dovrebbe essere interpretata da Miriam Leone, mentre il temibile ispettore Ginko avrebbe le sembianze di uno dei più grandi attori italiani: Valerio Mastandrea. Ma riavvolgiamo il nastro delle cose ...

La nuova impresa di Luca Marinelli : reciterà con Charlize Theron in "The Old Guard" - : Marina Lanzone L'attore ha fatto grandi passi avanti: dopo un David di Donatello e un Premio Pasinetti, Luca Marinelli è pronto per Hollywood. Sarà nel cast del nuovo film prodotto da Netflix Dopo esser stato lo Zingaro in "Lo chiamavano Jeeg Robot" e Fabrizio De Andrè nel "Principe Libero", Luca Marinelli è pronto per Hollywood. Il giovane attore italiano è certamente uno dei più talentuosi della sua generazione (ha già vinto il ...

