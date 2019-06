Lo stretto necessario è il nuovo singolo di Levante con Carmen Consoli aspettando

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ildiconè Lo. Le due cantautrici siciliane fanno fronte comune per il rilascio di unche farà parte delalbum di Claudia Lagona e che sarà rilasciato nel mese di ottobre. L'annuncio arriva direttamente dai canali social ufficiali di, che ha reso nota anche la data di arrivo in radio delbrano che canterà cone della quale si dichiara fan accanita. L'artista siciliana ha anche spiegato come sia nata la passione percon la quale condivide la terra di Sicilia e alla quale il brano è dedicato. Chiudi gli occhi e immaginami piccola dentro a una stanza, con il dito indice sul tasto rec della radio in attesa che passi la tua voce,.Immaginami sui diari di scuola, mentre riscrivo i testi delle tue canzoni.Immaginami su un treno che mi porta via da casa mentre mi ...

