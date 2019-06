LIVE Svezia-Canada | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in DIRETTA. Coppa delle Nazioni : Svezia e Irlanda la vittoria - Italia giù dal podio : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale della Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L’Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell’ordine Luca Marziani, ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in DIRETTA. Coppa delle Nazioni : guidano Svezia e Irlanda - Italia terza dopo la prima manche : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale della Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L’Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell’ordine Luca Marziani, ...

Eurovision 2019 - finale - diretta : scaletta esibizioni e LIVE (Svezia - Too late for love) #ESCita : [live_placement] Questa sera, sabato 18 maggio, su Rai 1 e Radio2 alle 20.35, va in onda la finalissima della la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest, condotta da Flavio Insinna e Federico Russo. 26 Paesi si contenderanno il titolo in questo evento musicale, in diretta da Tel Aviv. Nel dettaglio Flavio, Federico e Mahmood saranno protagonisti nell’anteprima dalle 20.35 circa alle 21.00, momento in cui comincerà la diretta ...

LIVE Italia 0-2 Svezia hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si chiude il secondo terzo di gara - con un De Filippo eccezionale nelle sue tante parate : Dopo la delusione del pesante e netto 0-9 subito ieri per mano della Svizzera, la nazionale Italiana di hockey su ghiaccio torna in pista per la seconda giornata dei Mondiali, nella quale gli azzurri si opporranno ai bicampioni del mondo in carica della Svezia, dalle ore 16.15. Gli scandinavi saranno un avversario proibitivo per gli uomini di Clayton Beddoes, i quali saranno chiamati all’impresa o al tentativo (quantomeno) di limitare i ...

LIVE Italia 0-1 Svezia hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il secondo terzo di gara : Dopo la delusione del pesante e netto 0-9 subito ieri per mano della Svizzera, la nazionale Italiana di hockey su ghiaccio torna in pista per la seconda giornata dei Mondiali, nella quale gli azzurri si opporranno ai bicampioni del mondo in carica della Svezia, dalle ore 16.15. Gli scandinavi saranno un avversario proibitivo per gli uomini di Clayton Beddoes, i quali saranno chiamati all’impresa o al tentativo (quantomeno) di limitare i ...

LIVE Italia 0-1 Svezia hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : il primo terzo si chiude con gli scandinavi avanti col minimo vantaggio : Dopo la delusione del pesante e netto 0-9 subito ieri per mano della Svizzera, la nazionale Italiana di hockey su ghiaccio torna in pista per la seconda giornata dei Mondiali, nella quale gli azzurri si opporranno ai bicampioni del mondo in carica della Svezia, dalle ore 16.15. Gli scandinavi saranno un avversario proibitivo per gli uomini di Clayton Beddoes, i quali saranno chiamati all’impresa o al tentativo (quantomeno) di limitare i ...

LIVE Italia 0-1 Svezia hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : scandinavi in vantaggio : Dopo la delusione del pesante e netto 0-9 subito ieri per mano della Svizzera, la nazionale Italiana di hockey su ghiaccio torna in pista per la seconda giornata dei Mondiali, nella quale gli azzurri si opporranno ai bicampioni del mondo in carica della Svezia, dalle ore 16.15. Gli scandinavi saranno un avversario proibitivo per gli uomini di Clayton Beddoes, i quali saranno chiamati all’impresa o al tentativo (quantomeno) di limitare i ...

LIVE Italia-Svezia hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : scandinavi subito all’attacco : Dopo la delusione del pesante e netto 0-9 subito ieri per mano della Svizzera, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio torna in pista per la seconda giornata dei Mondiali, nella quale gli azzurri si opporranno ai bicampioni del mondo in carica della Svezia, dalle ore 16.15. Gli scandinavi saranno un avversario proibitivo per gli uomini di Clayton Beddoes, i quali saranno chiamati all’impresa o al tentativo (quantomeno) di limitare i ...