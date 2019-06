LIVE Mali-Mauritania | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Aquile all’assalto dei

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembdeit snippet=”adsense-articolo” I risultati e i gironi dellad’Africa–Le favorite dellad’AfricaBuonasera e benvenuti in questa nuovadi OA Sport, che per l’occasione ci porterà in Egitto, precisamente al New Suez Stadium, dove si svolgerà la sfida tra, valevole per la prima giornata del gruppo E delladi calcio. Due sfide ravvicinate sullo stesso campo: dopo Tunisia-Angola, un altro match infiammerà la città portuale. Da una parte ildell’attaccante del porto Moussa Marega, che proverà a riportare in alto la sua nazione. Lehanno vinto il proprio girone davanti al Burundi, estromettendo il Gabon. Il miglior piazzamento risale al secondo posto del 1972: si riscatterà dalla pessima prova di due anni fa ai ...

juventino778 : RT @Sport_Mediaset: +++ #Totti, addio alla #Roma +++ 'Il mio addio dev'essere l'inizio di un progetto positivo per la Roma. Pallotta deve c… - LeoWolf1992 : RT @Sport_Mediaset: +++ #Totti, addio alla #Roma +++ 'Il mio addio dev'essere l'inizio di un progetto positivo per la Roma. Pallotta deve c… - GIUSPEDU : RT @Sport_Mediaset: +++ #Totti, addio alla #Roma +++ 'Il mio addio dev'essere l'inizio di un progetto positivo per la Roma. Pallotta deve c… -