LIVE Mali-Mauritania 4-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Traore cala il poker a Suez!

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembdeit snippet=”adsense-articolo” 84′ Spinge ancora Diakite: peccato non abbia spiccate doti qualitative. 82′ Dentro Palaye, fuori Camara nella. 82′ Scorrono i minuti: ilvede conquistare la vetta almeno per questa giornata. 80′ Doumbia! Punizione vicina al palo. 79′ DIALLO EVITA LA MANITA! Uscita folle sufuori area ma viene solo ammonito. 78′che comunque non si risparmia in questo finale di match. 75′ Incredibile a Suez: nemmeno il tempo di sperare in una rimonta, che ilha piazzato ilcon un super gol diall’incrocio. 74′ NEANCHE A DIRLO!!! 4-1!!!! 73′ Rigore perfetto di El Hacen: rimonta in vista? 72′ PRIMO STORICO GOL DELLA! NON SBAGLIA EL HACEN! 71′ RIGORE!!! DIAKITE ...

zazoomblog : LIVE Mali-Mauritania 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si parte a Suez! - #Mali-Mauritania #Coppa #d’Africa - zazoomblog : LIVE Mali-Mauritania 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: prime battute ad alta intensità! - #Mali-Mauritania… - zazoomnews : LIVE Mali-Mauritania 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si parte a Suez! - #Mali-Mauritania #Coppa #d’Africa -