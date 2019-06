LIVE Mali-Mauritania 3-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | il primo storico gol nella

oasport

73′ Rigore perfetto di El Hacen: rimonta in vista? 72′GOL DELLA MAURITANIA! NON SBAGLIA EL HACEN! 71′ RIGORE!!! DIAKITE GUADAGNA IL RIGORE GRAZIE AL FALLO DI FOFANA! 69′ WAGUE!!!! CHE SALVATAGGIO CON ADAMA BA TUTTO SOLO DAVANTI ALLA PORTA! 68′ Grande cavalcata e tiro ad incrocio di Marega: respinto. 67′ Costretto all'uscita bassa Djigui dopo il cross basso di Adama Ba. 66′ Non trova idee né sbocchi una Mauritania tra le squadre esordienti della competizione. 64′ Brutto fallo ai danni di Diaby che resta giù. 62′ Doppio cambio: dentro Doumbia per Djenepo e Traore per Noss Traore. 61′Mauritania che prova a non avere l'imbarcata ora: ci sono ancora due match da giocare. 58′ Djenepo prova a scappare via:

