LIVE Mali-Mauritania 3-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | tris delle Aquile a Suez con

(Di lunedì 24 giugno 2019) 62′ Doppio cambio: dentro Doumbia per Djenepo e Traore per Noss Traore. 61′che prova a non avere l'imbarcata ora: ci sono ancora due match da giocare. 58′ Djenepo prova a scappare via: è in offside. 56′ Traore ubriaca di finte la difesa avversaria e piazza il tre a zero. Match in discesa. 55′!!! 3-0CON IL GOL DI TRAORE! 53′ Non ce la fa il #4: dentro Diaw. 52′ Non è ancora rientrato Demba per problemi alla caviglia. 50′in controllo in queste prime fasi del secondo tempo. 48′ Resta a terra Demba su un fallo da dietro di Djenepo, ammonito. 46′ Fuori Coulibaly nella, dentro Khalil Bessam. 46′ Si riparte a! INIZIO SECONDO TEMPO 22.50 Ottima prima frazione del, che ...

