LIVE Mali-Mauritania 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | prime battute ad alta intensità!

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembdeit snippet=”adsense-articolo” 30′ Fase di studio del match. 28′ Grande corsa di Diakite che però manca di precisione e forza al momento del cross. 26′ Calcio piazzato che si conclude con uno schema piuttosto rivedibile. 25′ Punizione interessante per lada zona favorevole. 23′ Indemoniato Diaby che sfodera serie di finte per entrare in area poi Noss spara alle stelle. 20′ Finalmente si batte il calcio d’angolo da cui era partita l’interruzione. 18′ Problemi per Wague che resta giù per una gomitata: dovrebbe essere rigore. 16′ Calcio di punizione non sfruttata dalcon Traore. 14′ Pressing alto dellacondotta da Diakite. 12′che sale con il baricentro: piacevole match nei primi 10′. 9′ Sinistro a giro di poco alto ...

zazoomnews : LIVE Mali-Mauritania Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: le Aquile all’assalto dei Mourabitounes - #Mali-Mauritania… - SilviaCantoia : RT @OA_Sport: LIVE Mali-Mauritania, Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: le Aquile all’assalto dei Mourabitounes - OA_Sport : LIVE Mali-Mauritania, Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: le Aquile all’assalto dei Mourabitounes -