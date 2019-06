LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | lunedì 24 giugno | Mungai | Loporchio e D’Arco vogliono

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.21: In campo maschile si gareggia nelle categoriie -100 kg, +100 kg, -90 kg. Tra le donne +78 kg e -78 kg 9.20: Cinque i tornei in programma oggi, tre maschili, con altrettanti atleti italiani al via e due femminili senza azzurre ai nastri di partenza 9.15: Buongiorno agli appassionati di. Terza giornata di gare aglidi Minsk. Tre le medaglie conquistate dagli azzurri finora e oggi l’Italia si gioca altre tre carte, tre outsider che però potrebbero regalare qualche bella sorpresa Il programma e gli azzurri sul tatami (24) – I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo seconda giornata Buongiorno e benvenuti alladella terza giornata ufficiale di gare dei Campionatidi, valevoli anche per gli ...

