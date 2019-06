LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | lunedì 24 giugno Esce di scena anche Mugai dopo

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.31: Randl dunque si qualifica ai quarti di finale dei -90 kg dove affronterà Kochman 12.25: Niente da fare per il nostro Mungai! Randl accumula due shido ma ria conservare il vantaggio del waza-ari dell’inizio. Per il nostro portacolori, dunque, l’avventura continentale nei -90 kg si ferma qui, agli ottavi di finale 12.23: Uno shido per passività per Randl, Mungai prova a mettere sotto pressione il rivale 12.22: Non buon inizio per Mungai, che subisce subito un waza-aripochissimo tempo e deve recuperare. 12.21: Mungai è in vantaggio 2-0 nei precedenti contro lo slovacco Randl, la speranza è che si confermi 12.20: E’ il momento del Mungai che affronta lo slovacco Randl in questo terzo turno 12.18: Accede alle semifinali dei -100 kg il francese Maret che si impone grazie ad un ippon contro l’azero ...

