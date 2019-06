LIVE Inghilterra-Croazia | Europei Under21 2019 in DIRETTA | sfida tra grandi deluse

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio e come vederla in TV – L’Italia si qualifica se – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alladi, ultimo match del Gruppo C degliUnder 21 di calcio, che si giocherà alle ore 21:00 allo Stadio San Marino di Serravalle. Il direttore di gara sarà l’israeliano Orel Grinfeld, che verrà assistito dai connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni. Allo stesso orario, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, si giocherà Francia-Romania, match decisivo per la qualificazione alla semifinale degli azzurrini. Quella di stasera sarà una partita senza valore dal punto di vista del risultato, nessuna delle due squadre è in lizza per poter raggiungere le semifinali, per questo motivo, probabilmente, I coach schiereranno i giocatori che hanno avuto meno ...

