LIVE Inghilterra-Croazia 1-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | dominio schiacciante della

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33′ Già otto tiri in questa prima mezz’ora, cinque per gli inglesi, tre per i croati. 31′ Brekalo tenta il cross dentro, ma viene murato da Kelly. 30′ Gran azione in attacco di Abrham, che ha preso il palo con un gran sinistro, ma alla fine dell’azione l’arbitro ha alzato il braccio per un fallo di fuorigioco. 28′ Come ci si poteva aspettare è stato fatto un bel turnover questa sera, molti debuttanti, tra cui lo stesso Nelson, che ha segnato il gol del vantaggio per l’. 26′ primi 26 minuti molto belli da vedere, il match sta andando via liscio. 24′ Niente rigore, sarà calcio di punizione per la. 23′ L’arbitro sta riguardando il VAR per un possibile calcio di rigore in favore dell’. 22′ Cabraja ha tentato un cross al ...

CretellaRoberta : Euro U21: in campo Francia Romania 0-0, Italia appesa a un filo LIVE: Un pareggio eliminerebbe gli azzurrini. Si gi… - ansacalciosport : Euro U21: in campo Francia Romania 0-0, Italia appesa a un filo LIVE. Un pareggio eliminerebbe gli azzurrini. Si gi… - fisco24_info : Euro U21: in campo Francia Romania 0-0, Italia appesa a un filo LIVE: Un pareggio eliminerebbe gli azzurrini. Si gi… -