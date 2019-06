LIVE Francia-Romania 0-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | speranze dell’Italia ridotte

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84′ Mateta trovato solo al centro sbaglia il controllo. 83′ Ultima sostituzione per la: Petre per Puscas. 82′ Lasembra aver trovato residue energie e sta provando ad impensierire la. 79′ CLAMOROSA OCCASIONE! Colpo di testa di Rus che termina fuori non di molto dopo la deviazione di un giocatore francese. 78′ Ormai non pressa più nessuno, saranno con ogni probabilità 10 o più minuti senza troppe emozioni. 75′ Unadiversa nel secondo tempo, complice la stanchezza. Sembrano proprio mancare le forze per attaccare ai rumeni, ci si avvia quindi verso un comodo 0-0 per entrambe le squadre. 72′ Secondo cambio per la: Dragomir sostituisce Olaru. 70′ Cooling break per i giocatori che si dissetano visto il gran caldo che fa a Cesena. 69′ Giallo ...

UEFAcom_it : Italia qualificata ? - Romania batte Francia o - Francia batte Romania con 3+ gol scarto Italia non qualificata… - Pablo13Don : RT @UEFAcom_it: La Romania sfiora il gol! ?????????? 0-0 Segui Francia-Romania con il nostro LIVE da Cesena ?? - zazoomblog : LIVE Francia-Romania 0-0 Europei Under21 2019 in DIRETTA: l’Italia spera in un gol rumeno - #Francia-Romania… -