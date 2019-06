LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 24 giugno Si punta al podio con trap

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno degli– Gli italiani in gara oggi agliBuongiorno e benvenuti allatestuale della quarta giornata di gare degli: a Minsk saranno in palio ancora tanti titoli: l’Italia proverà a rimpinguare il medagliere soprattutto con la prova mista del tiro a volo nel, con il tiro a segno e con le categorie più pesanti di judo (validi come Europei). Vedremo in gara anche molti italiani: occhio anche agli azzurri del tiro a segno (Zublasing su tutti) e del tiro a volo (formazioni Pellielo/Rossi e Grazini/Stanco). In gara anche Stoyanov/Piccolin, alla ricerca della zona medaglie nel tennistavolo, ma molto importanti saranno idegli azzurri del judo e del pugilato, dato che questa kermesse è valida come campionato continentale. OA Sport vi propone ...

