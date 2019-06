LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 24 giugno Si punta al podio con trap

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 TENNISTAVOLO – Eliminazione immediata anche per la coppia del doppio misto Stoyanov/Piccolin nella sfida dei quarti di finale contro i tedeschi Franziska/Solja che dominano con un netto 3-0 (11-2, 11-4, 11-6) 10.01 JUDO – Eliminazione anche per D’Arco, che aveva prima subito un waza ari e poi arriva l’ippon di Dragic che supera il turno 9.59 JUDO – Bastano 26 secondi al bielorusso Mukete per mettere a segno l’ippon che elimina Loporchio nel primo turno della categoria -100 kg 9.56 TIRO A VOLO – Ottima partenza nelle qualificazioni per Rossi/Pellielo nel mixed team delcon 49/50. Alle loro spalle gli spagnoli Galvez/Bailon con 48/50. Devono ancora iniziare Stanco/Grazini 9.53 JUDO – Nella categoria +100 kg vittorie al primo turno per Culum (Srb), Kolesnyk (Ukr), Tsiarpitsky ...

