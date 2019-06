LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 24 giugno Si punta al podio con trap

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.12 TENNISTAVOLO – Iniziati i quarti di finale del doppio misto. Finiti i primi due incontri toccherà agli azzurri Stoyanov/Piccolin contro i tedeschi Franziska/Solja 9.10 TIRO A VOLO – A breve prenderà il via la qualificazione del Mixed Team di. Per l’Italia due le coppie al via: Rossi/Pellielo e Grazini/Stanco. Tornano in gara, dunque, i tre medagliati di ieri per cercare di rimpinguare il bottino 9.08 ARCO – Galiazzo supera il primo turno battendo 29-22 nel quarto set l’estone Oona e imponendosi con il punteggio di 7-1. L’azzurro affronterà nei 16mi il russo Bazarzhapov 9.06 ARCO – 27-27 nel terzo set tra Galiazzo e Oona. 5-1 per l’azzurro 9.03 ARCO – Anche il secondo set va all’azzurro: 28-27. 4-0 per Galiazzo 9.00 ARCO – Galiazzo si impone 28-23 nel ...

