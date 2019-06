LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | e’ finita | non riesce

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:28 Oa Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa bellissima sfida e v augura un buon proseguimento di serata. 18:27 Bel match quello che si è appena concluso, il ritmo nel secondo tempo è stato un po’ più blando, ma il caldo era veramente insopportabile. I tiri totali sono stati 11, 9 per lad’Avorio e 2 per il, il possesso palla, invece, ha visto in vantaggio i Bafana Bafana 56%, contro il 44% degli Elefanti. La classifica del Gruppo C recita: 1. Marocco 3p, 2.d’Avorio 3p, 3. Namibia 0p, 4.0p. 95′ E’! 93′ Vilakazi ha avuto l’occasione di pareggiare, trovatosi solo davanti alla porta spedisce la sfera sopra la traversa. 92′ Corner per gli Elefanti. 91′ 4′ DI RECUPERO! 90′ Pepe sfiora il gol del raddoppio, di nuovo con ...

zazoomblog : LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si ricomincia Bafana Bafana per l’impresa! -… - hissmile13 : RT @stannopaleota: @marco_rogerio_ @CucchiRiccardo @jason05_ Lei, signor Marco Rogerio (poi se mi spiegasse l'accento sulla e, che e' un la… - zazoomblog : LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Pepe tira una gran punizione ma la palla si infra… -