LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si ricomincia | Bafana

LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : finisce qui il primo tempo - regna l’equilibrio assoluto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ finisce QUI IL primo tempo! 46′ 2 MINUTI DI RECUPERO! 44′ Sarà calcio d’angolo per i Bafana Bafana. 43′ Bravissimo Gradel, che è riuscito a bloccare il pericolos contropiede del Sudafrica. 41′ Seconda ammonizione del match: cartellino giallo per Jean Michael Seri . 39′ Brutto fallo in attacco di Tau su Coulibaly, sarà calcio di punizione per la ...

LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Pepe tira una gran punizione - ma la palla si infrange sulla traversa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Jonathan Kodjia si è trovato solo davanti alla porta, ma non è riuscito ad angolare il tiro, gran intervento di Williams! 32′ gran punizione DI Pepe, CHE PRENDE IN PIENO LA traversa! 31′ Attenzione, calcio di punizione al limite dell’area di rigori per i favoriti della vigilia. 30′ Non contento l’allenatore della Costa d’Avori, che vorrebbe ...

LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : fase di studio per le due formazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24′ Lebo Mothiba si aggiudica il primo cartellino giallo del match. 23′ Serge Aurier tenta un passaggi lungo sulla fascia destra, ma la palla finisce DIRETTAmente fuori. 21′ Arbitro molto severo, già tantissimi falli fischiati. 20′ Ricordiamo che il VAR sarà presente solo dai quarti di finale in poi. 18′ Aurier muove bene palla in attacco e si guadagna una rimessa ...

LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si inizia - i Bafana Bafana cercano l’impresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Temperatura assurda al Cairo, 38 gradi e 85% di umidità. 1′ Il primo pallone sarà per il Sudafrica. 16:30 SI inizia! 16:29 Mustapha Ghorbal sarà il direttore di gara. 16:29 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 16:27 Stadio semivuoto, la temperatura è molto alta! 16:26 Tocca adesso a quello del Sudafrica. 16:25 E’ il momento dell’inno nazionale della Costa ...

LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : gli Elefanti al cospetto dei mitici Bafana Bafana. Formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 15:58 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Costa d’Avorio-Sudafrica, match del gruppo D della Coppa d’Africa 2019. Presentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Costa d’Avorio-Sudafrica, secondo ...

LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : gli Elefanti al cospetto dei mitici Bafana Bafana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Costa d’Avorio-Sudafrica, secondo match del Gruppo D della Coppa d’Africa 2019, che si giocherà alle ore 16:30 all’ Al Salam Stadium del Cairo (Egitto). Si tratta della prima edizione della Coppa d’Africa a ...

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Zappacosta va vicinissimo al gol del vantaggio per i Blues : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-ARSENAL DI Europa League 2019 (INIZIO ALLE ORE 21.00) La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...