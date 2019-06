L' Italia ai Mondiali di calcio femminile | calendario | orari e dirette tv

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Come seguire l’evento - c’è l’Italia : I Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno, la prima edizione della rassegna iridata di categoria si preannuncia altamente appassionante e avvincente con alcuni dei migliori giovani del Pianeta pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. Il format è molto particolare, i turni di qualificazione serviranno anche per definire le classifiche delle gare a squadre e dei concorsi ...

Pronostico Italia vs Cina - Mondiali femminili 25-06-2019 e Formazioni : Mondiali femminili, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Italia-Cina, martedì 25 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’Italia dovrà vedersela con la Cina negli ottavi di finale, in programma martedì 25 giugno a Montpellier alle ore 18. Le azzurre di Milena Bertolini vogliono continuare a stupire, forti del primo posto in un girone che comprendeva Australia e Brasile. Ma non sarà facile contro la ...

Italia-Cina - Mondiali calcio femminile 2019 : programma - orari e tv : La grande attesa sta per finire. Domani, alle ore 18.00, lo Stade de la Mosson a Montpellier sarà teatro dell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini va all’assalto dei quarti del torneo iridato con determinazione e voglia di far bene. Reduce da un’ottima fase a girone (prime davanti ad Australia ed a Brasile), le nostre portacolori se la dovranno vedere contro ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia decima con 33 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Mondiali calcio femminile 2019 - corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2020! Italia in lotta - battaglia con le europee : tutti gli scenari : I Mondiali 2019 di calcio femminile valgono anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le formazione europee: le migliori tre squadre del Vecchio Continente staccheranno infatti il pass per i Giochi che andranno in scena tra poco più di un anno. Ottenere un piazzamento importante in Francia è dunque determinante per poter volare nel Sol Levante e giocarsi le ambite medaglie, l’Italia è ancora in corsa e ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia in uscita da Amsterdam delusa e sfortunata : Forse il titolo mondiale non sarebbe stato difeso lo stesso, ma di certo l’uscita ai quarti di finale non ha fatto molto piacere alle ragazze che hanno fatto parte un’altra volta dell’avventura dell’Italia femminile del Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Giulia Ciavarella, Marcella Filippi e Giulia Rulli contro la Francia avevano già giocato e perso pochi giorni fa, in Piazza Castello, a Torino, e in modo pesante: ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Italia-Georgia 29-17. Gli azzurrini chiudono noni - Francia campione : L’Italia batte per 29-17 i pari età della Georgia e chiude al nono posto i Mondiali Under 20 di Rugby: si laurea campionessa iridata di categoria la Francia, che batte di misura l’Australia per 24-23, mentre completa il podio il Sudafrica, vittorioso per 41-16 sui padroni di casa dell’Argentina. Retrocede la Scozia, che perde lo spareggio con le Fiji per 34-59. Il prossimo anno la rassegna iridata Under 20 di Rugby si disputerà ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile Cina-Australia e Francia-Ungheria le semifinali - Italia sconfitta dalle transalpine : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso ad Amsterdam, in Olanda, in questa settimana. Dopo la fase a gironi si sono disputate oggi le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale e nel torneo femminile è arrivata purtroppo l’eliminazione della squadra azzurra ad opera della Francia con il punteggio di 15-9. Le transalpine hanno meritato la qualificazione alla semifinale costruendo subito un ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia emerge tardi - la Francia elimina le azzurre ai quarti di finale : Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese, le azzurre sono state sconfitte dalla Francia, probabilmente l’avversaria peggiore che potesse capitare, con il punteggio di 9-15. Termina dunque oggi il regno iridato delle nostre giocatrici, che un anno fa, a Manila, erano riuscite a trovare la strada per un trionfo oltre ...

Italia - Mancini carica gli azzurri : “obiettivi? Voglio vincere Europei e Mondiali! Arrivato nel pessimismo - ma abbiamo talento” : Roberto Mancini è convinto di avere un’Italia talentuosa, nonostante il pessimismo che si respirava al suo arrivo dopo la gestione Ventura: l’obiettivo è vincere Europei e Mondiali “Che gli sportivi Italiani non avessero più affetto per la Nazionale era grave. La Nazionale è la squadra di tutti, ha regalato incredibili momenti collettivi di felicità. Quando siamo arrivati c’era demoralizzazione perchè, almeno noi, ...

Italia - parla Roberto Mancini : "Il mio programma è vincere gli Europei e i Mondiali" : Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Spiega dove vuole arrivare: "Dobbiamo fare punti per migliorare il ranking e in questi dodici mesi dovremo cercare di migliorare ancora e magari di trovare qualcuno che ancora non è venuto fuo

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la Francia in un quarto femminile da scintille. Serbia e Stati Uniti duellano a distanza al maschile : Giornata di quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Sono rimaste sedici, equamente divise tra uomini e donne, le formazioni a giocarsi il titolo iridato nella capitale olandese. Tra queste, al femminile, c’è l’Italia, che dell’alloro mondiale è detentrice. Le azzurre, però, si trovano davanti un match molto complicato contro la Francia, tra le principali favorite. Questo incontro, ...

