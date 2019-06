huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ci perdonerà il lettore se abusiamo per l’ennesima volta del genio di Ennio Flaiano, ma non ci sono parole migliori per definire la politica ai tempi dei gialloverdi: la situazione è grave, ma non è seria. Sentite Massimo Garavaglia a Circo Massimo su Radio Capital, di professione viceministro dell’Economia, uno degli uomini in cima alla filiera di comando dei conti pubblici italiani: “Le coperture per la flat tax non le dico, se no Di Maio me le ruba”. Appena ieri il suo leader, Matteo Salvini, intervistato a torso nudo su una spiaggia di Milano Marittima in una situazione a cavallo tra echi putiniani e suggestioni vanziniane, spiegava che la flat tax costerà 15 miliardi, e che le coperture ci sono, sicuro, ma le svelerà al momento giusto. Peccato che la tassa piatta (che piatta in realtà non è) abbia avuto ...

Barbaga3Gaetano : CHI AVREBBE MAI DETTO CHE CI SAREMMO 'RIDOTTI' IN QUESTO MODO ... ... ... !! L'imbarazzante strategia del nascondi… - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: L'imbarazzante strategia del nascondino. M5S e Lega giocano a carte coperte - PietroSalvatori : L'imbarazzante strategia del nascondino. M5S e Lega giocano a carte coperte. Di Maio chiede alla Lega dove troverà… -