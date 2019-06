L' export italiano si è fermato al Brennero

ilfoglio

(Di lunedì 24 giugno 2019) Non solo Tav. C’è un altro fronte che rischia di surriscaldare il clima per le aziende della logistica. È il catenaccio di autorizzazioni e divieti che l’Austria ha eretto nell’arco alpino e che fa andare da qualche settimana a singhiozzo le nostri merci in Europa. La situazione potrebbe peggiorare

