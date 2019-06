Le stragi dopo le feste! Sulle strade italiane il sangue di 5 ragazzi

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nel vibonese morti tre 20enni: erano stati in discoteca. Pisa, scontro fatale per due giovani. Una lunga scia dinel weekend ha unito le. A perdere la vita, tra la Calabria e la Toscana, sono stati cinque ventenni. A Spadola, in provincia di Vibo Valentia, sono morti Salvatore Farina di 21 anni, un suo cugino e omonimo di 23 e Natale Chiera di 19 anni, reduci da una serata in discoteca insieme ad un quarto amico, il ventiduenne Giammarco Nesci, che è rimasto gravemente ferito ed è stato dichiarato fuori pericolo solo ieri mattina.Doveva essere un sabato spensierato per i quattro, tutti di Soriano Calabro, che si erano dati appuntamento per andare a ballare in una discoteca di Soverato, sulla costa Jonica. Il più piccolo dei cugini Farina e Natale Chiera erano studenti, mentre Salvatore lavorava a Milano ed era tornato a casa per trascorrere qualche giorno in famiglia. Si erano sentiti con il quarto del gruppo, Giammarco Nesci, che lavora con il papà ed è commerciante, per stare insieme, senza sapere che il più tragico dei destini avrebbe spezzato la vita di tre di loro per sempre.Avevano ballato, riso, bevuto e scherzato e per concludere la serata alle 6, prima rientrare a casa, erano saliti sulla Golf per andare a fare colazione. Per cause ancora da accertare all'imbocco della Traversale delle Serre l'auto si è scontrata violentemente contro un furgone che trasportava frutta. Sul posto sono giunte le squadre di soccorso, che non hanno potuto far altro che accertare la morte di tre dei quattro. Il tratto di strada è stato chiuso dalla stradale e dal personale dell'Anas e lo è rimasto per ore, mentre l'unico superstite, Giammarco Nesci, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuocoaver tagliato le lamiere dell'auto, è stato trasportato in elisoccorso nell'ospedale Ciaccio di Catanzaro, dove è stato operato. Solo alle 12.30 è stato giudicato fuori pericolo dai sanitari.