Le Olimpiadi 2026 saranno in Italia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo ore di attesa il verdetto è arrivato: battuta la Svezia, vince l’. Milano e Cortina ospiteranno leInvernali del. La decisione è stata comunicata a Losanna, dove gli 82 membri del Comitato Olimpico internazionale si sono espressi dopo aver ascoltato i discorsi delle due delegazioni che si contendevano l’eventoMilan-Cortina will host the Olympic Winter Games#MilanCortina#WinterOlympics@milanocortina26pic.twitter.com/3Ch9lf3Vxe— Olympics (@Olympics) 24 giugno 2019 Un urlo di gioia e’ esploso in Piazza Gae Aulenti, a Milano, nella zona dei grattacieli di Porta Nuova, dove e’ stato trasmesso in diretta il verdetto che ha visto Milano-Cortina aggiudicarsi leinvernali del. In prima fila gli assessori di Regione Lombardia, allo Sport e al Turismo, Lara Magoni, e alla sicurezza Riccardo De ...

