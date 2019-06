Le notizie del giorno – Indagini su Cagliari-Frosinone | acque agitate in casa Trapani | le

Ultime notizie Roma del 23-06-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il leader del MoVimento 5 Stelle alza la voce. chi in buona o cattiva Fede destabilizza il movimento perché in questo modo serva Di Maio destabilizza che la capacità di orientare le scelte di governo stiamo governando nazione Italia non stiamo giocando a RisiKo ognuno porti avanti e tuono che è chiamato ad assolvere afferma ...

Ultime notizie Roma del 23-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 23 giugno in studio a Giulio Ferrigno e ne arriva una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa con il ponte di 40 gradi anche in Italia in particolare al centro-nord secondo i meteorologi l’ultima settimana di giugno sarà rovente con temperature record in alcune capitali europee del 27 il 29 giugno per notifiche di 37 40° in città come Torino ...

Governo ultime notizie : tra una settimana il destino dell’esecutivo : Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo per la Lega Secondo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il destino del Governo si deciderà tra una settimana: quando la procedura d’infrazione si materializzerà con maggior forza e contundenza. Il tentativo di disinnescare la bomba che viaggia sull’asse Roma-Bruxelles potrebbe portare ...

Ultime notizie Roma del 23-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato una sai però pensavo a contro un gruppo di intelligenza iraniano che gli 007 statunitensi ritengono sia dietro l’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman l’operazione della Us Air mandi avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha fermato i raid aerei controra dalle batterie missilistiche ...

Ultime notizie Roma del 23-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato una sede o pensi va contro un gruppo di intelligenza iraniano che gli 007 statunitensi ritengono sia dietro l’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman l’operazione della Us Hyper mandi avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha fermato i raid aerei controra dalle batterie missilistiche in ...

Le notizie di scienza della settimana : L’emergenza ebola, gli studi di genetica, l’espressività dei cani, i ghiacciai dell’Himalaya: l’attualità scientifica. Leggi

Ultime notizie Roma del 23-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale non è Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Luigi in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato una Cyber offensiva contro un gruppo di intelligenza iraniano che gli 007 statunitensi ritengono sia dietro all’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman la canzone della Juve Cyber Command è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radio le ...

Ultime notizie Roma del 23-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio gli Stati Uniti Hanno lanciato una Cyber offensiva contro un gruppo di intelligenza iraniano che gli 007 statunitensi credono sia dietro l’attacco alle petroliere nel golfo dell’oman l’operazione dello vs Cyber Command è venuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro ...

Le notizie del giorno – Il punto su iscrizioni e ripescaggi in B e C - le foto dell’incontro tra la trans Guendalina e Icardi - presunta combine in Serie A : Serie B E C, IL punto SU iscrizioni E ripescaggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati di Serie B e Serie C, quello di lunedì è il termine ultimo per regolarizzare le posizioni. Rientrano le situazioni per quanto riguarda il campionato di Serie B, in particolar modo per Trapani e Palermo che hanno risolto i problemi. Discorso diverso invece per il campionato di Serie C con tre club che sono ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa - tutti i nomi dell’Hellas Verona - le trattative in B e C : Altro colpo DEL Genoa – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS Verona – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Torino migranti in apertura è arrivato nel porto di Licata Il peschereccio intercettato dalla guardia di finanza al largo di Lampedusa che trasportava un gruppo di 81 profughi trasbordati su Martina e poi sbarcati sull’isola dei i 7 membri dell’equipaggio sono stati fermati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Intanto il caso ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dallo studio Giuliano Ferrigno il maltempo in Italia un violento nubifragio si è abbattuto oggi su Milano alle porte della città un’auto di massa intrappolata in un sottopasso la conducente si è salvata uscendo fuori prima di finire sommersa uno dei più mi hai mandato due volte chiuse alcune strade tale anche livello del Lambro ho trovato morto nel Torinese un ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 22 giugno è una studio Ferrigno cronaca in apertura sono stati trovati in lividi ecchimosi ed escoriazioni sul corpo di una bimba di 8 mesi morta la notte scorsa nell’agro Nocerino sarnese la bimba è residente con la famiglia nel quartiere San Lorenzo Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno è arrivato intorno alle 3:30 già priva di vita nella ospedale ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno funzionamento nubifragio si è abbattuto su Milano alle porte della città un’auto rimasta intrappolata in un sottopasso la conducente si è salvata uscendo fuori prima di finire sommersa uno dei più me ne sono andato due volte chiuse alcune strade sale anche livello del Lambro ho trovato morto nel Torinese un uomo che risultava disperso da ...