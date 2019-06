Le entrate di Fortnite crollano del 38% rispetto allo scorso anno

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Stando all'analisi di SuperData, il popolareha visto un crollo delledel 38%al 2018.Nel mese di maggio del quest', il titolo ha guadagnato 208 milioni di dollari e, questo, gli ha permesso di mantenere saldamente la prima posizione tra i giochi console.Tuttavia, per quanto riguarda il mercato PC e mobile, la situazione è piuttosto diversa. Su PC, infatti,è scivolato in quinta posizione, mentre tra i giochi mobile il popolare battle royale non rientra nemmeno nella top 10.Leggi altro...

