L' Approdo | Gad Lerner masochista | chi ospita in tv | vuole battere ogni record di flop

Gad Lerner fallisce l'Approdo : flop micidiale - che cosa non ha funzionato : Eppure la partenza era stata col botto. La prima puntata del nuovo programma di Gad Lerner, L' Approdo, era stata vista da 1.174.000 spettatori con il 7.4% di share. Il tema trattato (le politiche di Matteo Salvini e l'esplosione del fenomeno leghista dopo il voto europeo del 26 maggio) unito al rit

L'Approdo - Gad Lerner a Capalbio per spiegare la guerra al 'buonista' : Gad Lerner approda a Capalbio per parlare di radical-chic ormai sinonimo di superficialità e distacco dalla realtà: si intitola "Dagli al buonista!" la terza puntata de L'Approdo, in onda questa sera, lunedì 17 giugno, su Rai 3 alle 23.10Il talk con lo storico Adriano Prosperi e la politologa Sofia Ventura si alterna ai reportage realizzati da Lerner, questa volta 'sbarcato' a Capalbio, per molti la capitale - soprattutto estiva - dei ...

Gad Lerner senza freni. L'Approdo - siamo all'apoteosi : adesso fa una puntata su se stesso : Gad Lerner fa praticamente una puntata su se stesso. Lunedì 17 giugno alle 23.10 su Rai3 tornerà L’Approdo, il talk show condotto da Lerner in onda ogni lunedì dagli studi del Centro di produzione Rai di Torino. Il luogo d'approdo della terza puntata sarà Capalbio, a torto o a ragione additata come

L'Approdo - Gad Lerner batte ogni record di astio contro Matteo Salvini : cosa manda in onda su Rai 3 : Gad Lerner nella sua trasmissione in Rai L'Approdo è sempre più anti-Salvini. Lunedì 10 giugno alle 23.10 su Rai3 prepara una puntata di raro astio. Il luogo d'approdo della seconda puntata saranno i capannoni deserti della Fiat Mirafiori di Torino. Tendenziosa la domanda che pone agli spettatori: "

Non è un buon "Approdo" per Gad Lerner - : Luca Beatrice Dall'aldilà dovrebbero chiedere i danni. Bacchelli, Carlo Bo, Cecchi, Longhi, Ungaretti. Non gente comune, ma la crème degli intellettuali italiani attivi negli anni '60. Basti consultare le Teche Rai: L'approdo fu un programma di lettere e arti in un momento storico in cui la Rai faceva cultura e istruzione ignorando giornalismo scandalistico o inchieste a basso profilo. Tra i materiali a disposizione sul sito, ...

Gad Lerner - prima puntata de L'Approdo su Raitre. Un'ora di insulti a Matteo Salvini : "Come i nazisti" : Gad Lerner è tornato su Raitre e ieri 4 giugno ha esordito con il suo nuovo programma L'Approdo. A 28 anni da Profondo Nord dove raccontava con orrore la Lega di Umberto Bossi, il giornalista di sinistra ha un nuovo obiettivo: colpire Matteo Salvini. E così in trasmissione parlano del legame tra Sal

Gad Lerner su Rai3 convince il pubblico : 7 - 4% di share per "L'Approdo" : La prima puntata de “L’Approdo” di Gad Lerner, in onda in seconda serata su Rai3, è stata vista da 1.174.000 telespettatori, per uno share del 7,4%. Un “ottimo” risultato, secondo il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che commenta così su Twitter: “Miglior risposta a tante inutili polemiche: giornalismo e informazione sono graditi ...

L'Approdo - Gad Lerner confeziona un talk show minimalista : La circostanza di "martire televisivo" in quanto nemico dichiarato del ministro Salvini insieme a Fabio Fazio e Roberto Saviano potrebbe condizionare in positivo gli ascolti, ma L'Approdo di Gad Lerner altro non è stato per questa prima puntata un talk show della durata inferiore all'ora con due ospiti, due ospiti universitari.L'argomento di questo debutto è stato la storia della Lega. Se Luciano Canfora, "filologo ma militante del tempo ...

L’Approdo : Gad Lerner torna con un talk su Rai3 e riparte dalla Lega : Gad Lerner Un imponente relitto del mare al centro dello studio, di questi tempi evocativo più che mai. Gad Lerner riparte così. Tra le polemiche (non ultima, quella sul suo compenso) e la volontà di raccontare l’Italia di oggi. Dopo anni di reportage in esterna, da stasera (ore 23.10) il giornalista tornerà su Rai3 alla conduzione di un nuovo talk show in cinque puntate intitolato L’Approdo. Il titolo e, più in generale, la mission ...

Gad Lerner : "Salvini è sempre a caccia di prede". E la Rai precisa i costi de L'Approdo : Gad Lerner è stato ospite dell'ultima puntata di Tv Talk per parlare de L'Approdo, il suo nuovo programma in onda da lunedì 3 giugno in seconda serata su Rai 3, ma non può rispondere direttamente agli strali che il Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini gli ha rivolto via FB qualche giorno fa. In mancanza di un contraddittorio, Bernardini si limita a chiedere a lui e Giletti cosa prova un giornalista inserito nella lista dei ...

L'Approdo - Gad Lerner contro Salvini : 'Guadagnano più i tuoi cacciatori di radical chic' : L'Approdo è il nome della trasmissione che, a partire da lunedì alle 23:10, segnerà il ritorno di Gad Lerner in Rai sulla terza rete. Si tratta di un evento che, com'è noto, sta suscitando un dibattito abbastanza acceso: ad aprirlo è stato Matteo Salvini che, in occasione di una diretta Facebook sulla propria pagina, aveva manifestato una certa perplessità rispetto al fatto che il cambiamento annunciato, per la Rai, potesse passare da ...

Rai - Gad Lerner : “Salvini mente sul mio compenso. Ecco quanto prenderò per 5 puntate e di cosa parleremo a L’Approdo” : Matteo Salvini aveva detto che avrebbe chiesto chiarimenti sul suo compenso, arrivando fino all’a.d. Fabrizio Salini. Così Gad Lerner anticipa le mosse del ministro e in un’intervista a Repubblica diffonde le cifre “ufficiali” dello stipendio per le cinque puntate di L’approdo, la sua trasmissione in onda da lunedì su Rai Tre: “Il mio compenso assomma a 69mila euro lordi (che quindi diventano la metà), per ...

L'Approdo - Gad Lerner su Rai3 dal 3 giugno : "Prima puntata dedicata alla Lega" : L'approdo, il nuovo programma di Gad Lerner, in onda da lunedì 3 giugno in seconda serata su Raitre debutterà con una puntata interamente dedicata alla Lega. Lo ha annunciato all'Adnkronos il giornalista che nel 2017 era tornato in Rai con Operai (anch'esso in onda in seconda serata su Rai3): Seguo la Lega dai suoi inizi; le mie prime trasmissioni di 30 anni fa si intitolavano 'Nella tana della Lega', 'Profondo nord' e 'Milano Italia'. ...