L' America sarà sempre al fianco delle minoranze perseguitate per la loro fede

Trump : "America non sarà mai socialista" : 6.50 "L'America non sarà mai un paese socialista. I repubblicani credono nella libertà e anche voi". Lo ha detto il presidente americano Trump ai democratici lanciando a Orlando,in Florida,la campagna elettorale per un secondo mandato "Stiamo finalmente rimettendo l'America al primo posto.Un voto per un democratico è un voto per la distruzione dell'american dream", afferma criticando i candidati democratici e la sinistra radicale."Difenderemo ...

Beautiful - anticipazioni Americane : sarà EMMA BARBER a morire??? : Nelle puntate americane di Beautiful, la svolta fatale che segnerà la storyline sullo scambio di culle sta per arrivare. Le anticipazioni generali per l’estate avevano avvertito che non tutti sarebbero arrivati vivi alla fine di questa trama, ma chi sarà il personaggio protagonista del tragico evento? Il fatto che negli Stati Uniti EMMA BARBER rispunti fuori proprio ora è effettivamente sospetto: in questo 2019 non si è quasi mai vista e, ...

Beautiful Anticipazioni Americane : cosa ne sarà di Sally? : Dopo la rottura con Wyatt, che ha preferito a lei Flo, la Spectra esce di scena. Ma le cose sono destinate a cambiare...

Brasile-Bolivia : comincia la Copa America - le partite saranno in streaming su DAZN : E’ tutto pronto in Brasile per lo spettacolo della Copa America 2019, quarantaseiesima edizione del torneo per nazioni più antico del calcio. La rassegna si aprirà oggi, 14 giugno, con il match inaugurale tra i verdeoro padroni di casa e la Bolivia, per finire il 7 luglio nel mitico stadio Maracanà con la finale di Rio de Janeiro che eleggerà la regina del Sud America. Si giocherà inoltre a San Paolo (Arena Corinthians e Stadio Morumbi), Porto ...

Beautiful - anticipazioni Americane : Jo LoCicero sarà Vincent - un subdolo amico di Thomas : Le puntate americane di Beautiful sanciranno a breve l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato ad avere a che fare con la storyline di Beth Spencer / Phoebe Forrester. La new entry sarà interpretata da un volto noto al pubblico d'oltreoceano e non solo dato che si tratterà niente meno che dell'attore Jo LoCicero, già conosciuto al mondo del gossip per essere il marito di Gina Rodriguez. A lanciare lo scoop è stato il magazine ...

Sarah Paulson pronta a tornare in American Horror Story : 1984 insieme a Cody Fern? : Nessun indizio, niente teaser e nemmeno novità riguardo alle riprese, American Horror Story: 1984 sembra essere avvolta nel buio più totale ma, intanto, i protagonisti della serie antologica si divertono a non confermare e né smentire ma solo a giocare con i fan peggiorato le cose. Se nei giorni scorsi è stato Evan Peters ad annunciare il suo addio, almeno per questo capitolo, alla serie antologica (per poi tornare sui suoi passi, sembra), ...

Anche la Fiorentina sarà Americana : Rocco Commisso, miliardario americano di origine italiana, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, a giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina. Lo scrive il New York Times sulla propria edizione online. Commisso, trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni, è Anche il presidente del New York Cosmos. Lo scorso anno, ricorda il NYT aveva cercato di rilevare il Milan, ma la ...

Beautiful Anticipazioni Americane : archiviato Thorne - Katie torna all'altare. Chi sarà il fortunato? : Chiusa la relazione con Thorne e ottenuto l'annullamento, Katie ha il cuore libero. Scopriamo chi sarà l'uomo che riuscirà a farla capitolare?

Copa America 2019 - ecco dove sarà possibile guardare le gare in tv : Copa America 2019 alle porte, con il pubblico italiano appassionato di calcio che di certo non si lascerà sfuggire l’evento Dazn, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport, ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per l’Italia di tutte le partite della Copa America 2019. La massima competizione sudAmericana, evento di punta dell’estate del ...

Mrs. America - Uzo Aduba - Sarah Paulson - Margo Martindale e altri nel cast della serie FX : Notizie serie tv: Uzo Aduba, Sarah Paulson, Margo Martindale e altri nel cast di Mrs America di FX con Cate Blanchett FX ha annunciato il cast della nuova serie tv Mrs. America che avrà come protagonista Cate Blanchett. Il cast è pieno di volti noti, soprattutto per i fan delle serie del canale. Tra i nomi annunciati: Uzo Aduba (OINTB), Rose Byrne, Kayli Carter, Ari Graynor, Melanie Lynskey, James Marsden, Margo Martindale, Sarah Paulson, John ...

Calcio - la Coppa America Brasile 2019 sarà visibile su DAZN : La Coppa America di Calcio, al via il 14 giugno prossimo in Brasile, sarà visibile sulla piattaforma DAZN, che ne ha acquisito i diritti. Lo ha annunciato la responsabile per l'Italia del gruppo Perform, Veronica Diquattro, durante il panel «ThisisDAZN» svoltosi nell'ambito dell'evento «AWords» organizzato dalla Lega serie A all'Ara Pacis di Roma. <span...

Football Americano - Prima Divisione 2019 : Firenze corsara ad Ancona - Parma supera Torino - Bologna passa a Bergamo : Si è disputata tra ieri e oggi la Week 8 del massimo campionato di Football americano in Italia, la Prima Divisione. Nella serata di ieri sono andati in scena i match Parma-Torino e Ancona-Firenze, con i favori del pronostico rispettati in entrambe le partite. I Panthers hanno sofferto più del previsto tra le mura amiche contro i Giaguari, che sono rimasti in partita fino all’ultimo minuto senza mai però riuscire a ribaltare il parziale di ...