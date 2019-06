La Spezia Divieto di vendita per asporto di alcol nel centro storico e nel quartiere

laprimapagina

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il Sindaco Pierluigi Peracchini lunedì mattina ha firmato l’ordinanza, che entrerà in vigore dal 2 luglio, con la quale dalle

PatriziaOrlan11 : RT @cdsnews: #attualita #laspezia - Dal 2 luglio scatta il divieto di vendita di alcolici in vetro in centro e all'Umbertino https://… - cdsnews : #attualita #laspezia - Dal 2 luglio scatta il divieto di vendita di alcolici in vetro in centro e all'Umberti… - nicgconti : Il divieto di terzo mandato piomba sull'Ordine degli avvocati spezzino -