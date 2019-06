La Sicilia sempre più povera | impresa in agonia Cresce disuguaglianza reddito famiglie

La Sicilia sempre più povera - cresce disuguaglianza reddito famiglie : Per quanto riguarda le famiglie Siciliane, la crescita del reddito disponibile e dei consumi è proseguita ma rimane modesta. Le famiglie Siciliane continuano a caratterizzarsi per una disuguaglianza dei redditi da lavoro superiore rispetto alla media nazionale, sulla quale incidono soprattutto i bassi livelli occupazionali. E' quanto emerge dal rapporto della Banca d'Italia sull'economia regionale Siciliana illustrato stamani in conferenza ...

Le famiglie Siciliane sempre più indebitate - debiti totali per per 33 - 2 miliardi : Ammonta a 33,2 miliardi di euro il valore totale dell’indebitamento delle famiglie siciliane, con un indebitamento pro capite pari a 6.605 euro. Palermo e Catania sono le province più indebitate in assoluto, ma Siracusa mostra l’indebitamento pro capite più alto in Sicilia mentre Enna ed Agrigento guidano la classifica per quanto riguarda il credito al consumo. Sono i dati contenuti nell’ultima elaborazione di Federconsumatori ...

Economia - in Sicilia sempre meno lavoro per le donne : Le donne in Sicilia hanno ancora molte più difficoltà rispetto agli uomini di trovare lavoro. L’isola è maglia nera d’Europa per l’occupazione in rosa, quasi ultima per quella giovanile e ai massimi, invece, per tasso di disoccupazione di lunga durata. Registra i tassi più alti delle regioni comunitarie e di gran lunga superiore a quello dell’intera Germania se sommato con all’incidenza di tutto il Sud Italia.La foto del mercato del lavoro ...

