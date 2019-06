agi

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ora non c'è più solo la lite nei 5 Stelle con Di Battista vs. Di Maio. AncheLega si litiga. Con il sottosegretario Giorgetti vs. Borghi sui minibot. “Sono inverosimili, altrimenti li farebbero tutti. C'è ancora chi crede a Borghi?” si rivolge ai cronisti a Losanna, a margine delle prove generali della candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Ma poi c'è anche la lite tra vicepremier, con Di Maio vs. Salvini, sulla “tassa piatta”, la flat tax. “Ci sono 15 miliardi” a disposizione per fare l'operazione dice il secondo; “Dica dove li trova” replica il primo che se la prende con la Lega che così facendo “destabilizza”. E Il Giornale su carta scatta l'istantanea: “Crepe ancheLega”. “Ora i governi sono quattro” tira le somme la Repubblica”, considerate le spaccature nei due partiti di, con “Conte in mezzo”. Per La Stampa lo smarcamento del ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La rissa nella maggioranza - Agenzia_Italia : La rissa nella maggioranza - Tittycipcip : @robertosaviano Nella mia citta' alle 23 c'è stata una rissa davanti ad una basilica , a scontrarsi sono stati 2 g… -