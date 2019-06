La Ong che aiuta i migranti che vogliono lasciare l' Italia e tornare a casa

agi

(Di lunedì 24 giugno 2019) A volte un rimpatrio può essere un progetto per il futuro: non una rinuncia e una fuga ma una nuova partenza. Si torna aper poter ricominciare una vita, migliore, senza doversi per forza staccare dai propri affetti. Su questo lavora Cefa, l'ong nata a Bologna nel 1972 come Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura e che negli anni si è trasformata per offrire una risposta alle nuove emergenze. E la più recente riguarda i. Cefa non si occupa di accoglienza di chi arriva ma di accompagnamento di chi vorrebbepropria perché non ha trovato in Europa ciò che andava cercando. "Persone ai margini della società, a un passo della disperazione, che con i nostri progetti riescono a ritrovare la dignità", spiega all'AGI Andrea Tolomelli che per Cefa è responsabile dei progetti in Marocco, Tunisia e Libia. Negli anni Novanta ...

