La Notte bianca alla Sapienza e la legalità sottomessa alla cultura dell’okkupazione

Notte prima degli esami : su Skuola.net la Notte bianca aspettando la Maturità 2019 : La notte prima degli esami ? Per 7 maturandi su 10 sarà insonne. Eccola la sensazione predominante tra gli studenti alla vigilia della Maturità 2019 . A esternarla al sito Skuola.net sono stati 1500 ragazzi che il 19 giugno affronteranno lo scritto d’Italiano della “nuova maturità”. Per loro fortuna, però, ci sarà chi li aiuterà a superare senza pensieri questo momento: è la ...

Pd : Sicilia - 9 maggio ' Notte bianca per Europa' contro populismi e mafia : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Il 9 maggio sarà per noi il giorno della memoria e del futuro. Ricorderemo Peppino Impastato a Cinisi, a 41 anni dal suo assassinio, e poi, a Palermo, racconteremo la nostra idea di Europa dei popoli e contro i populismi ". Così Valentina Falletta, coordinatrice del Pd

"Nessun dorma" - festa e cultura sotto le stelle per la "Notte bianca" di Modena : Anche in via Canalino, dove c'è uno stand di Unione italiana ciechi, la serata è per la famiglia con spettacoli di magia, palloncini. mangiafuoco, musica latina, tango. In via Farini "festa di buon ...