La narrativa del male e i rischi di un conflitto con l’Iran

La narrativa ai tempi del digitale : Non sono il male assoluto. Anzi i videogiochi, se usati in modo intelligente, possono rappresentare un valido aiuto nella crescita

Ue - portavoce Commissione : “Ondata di fake news tossica e narrativa dell’odio che prende di mira l’Europa” : “C’è un’ondata di disinformazione tossica , di informazione non corretta e di narrativa dell’odio che prende di mira l’Europa”. Nel primo giorno di votazione per le elezioni europee – i primi ad andare alle urne sono Regno Unito e Olanda – il portavoce capo della Commissione Europea Margaritis Schinas, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, pone l’accendo sulle fake news che screditano le ...

Disponibile una demo gratuita dell'avventura narrativa Heaven's Vault : Heaven's Vault è un'avventura narrativa che metterà il giocatore nei panni dell'archeologa Aliya Elasra, che si ritroverà ad esplorare mondi lontani per cercare di scoprire la verità circa la sparizione di un suo collega. Se siete interessati vi segnaliamo la disponibilità di una demo gratuita su Steam.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco è stato sviluppato dai creatori di 80 Days e non si presenta come la classica e lineare avventura ...