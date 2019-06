La Ford Mustang elettrica da 350mila euro

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) Laè l’emblema di come gli americani concepiscono l’auto: muscolosa, grande, eccessiva e con un motore altrettanto generoso. La, tuttavia, a causa della naturale transizione verso l’elettrico, ha ufficialmente dichiarato di essere a lavoro su una variantedell’iconica muscle-car. Il binomio, che fino a poco tempo fa poteva apparire come un ossimoro, nei prossimi anni dovrà, per forza di cose, essere metabolizzato anche dagli inguaribili nostalgici. In fondo è un segno dell’evoluzione. Tuttavia, per colmare l’attesa dell’uscita dellaoriginale, si può optare per una produzione altrettanto interessante che ha per protagonista unadel ’67. L’azienda inglese Charge Automotive, con sede a Londra e specializzata nello sviluppo di veicoli di lusso ad alte prestazioni ...

