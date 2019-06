La Cina si prende la Fao Battuti Usa e Unione europea 

Formula 1 – Hamilton prende il volo - Verstappen si avviCina a Vettel : la nuova classifica piloti : Lewis Hamilton sempre più imprendibile: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia 2019 79ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton oggi al Gp di Francia: ancora una doppietta per la Mercedes, con Bottas secondo a Le Castellet, seguito da Charles Leclerc e Max Verstappen. Una gara senza storia per il britannico della Mercedes, che ha preso presto il largo, gestendo impeccabilmente il suo vantaggio fino al traguardo. Applausi per ...

È alluCinante che il PD non riesca a prendere una posizione forte neanche sul caso Sea Watch 3 : Che la situazione partenze / sbarchi / accoglienza sia oggettivamente molto complessa non è in discussione. Ma questo caso è "politicamente" di semplice lettura: il governo italiano ha alzato un muro nel Mediterraneo e sta tenendo in mare aperto per giorni e giorni 43 persone bisognose di aiuto. E se il PD di Zingaretti non riesce a prendere una posizione chiara nemmeno in questo caso...Continua a leggere

Si sbuccia il ginocchio e prende il tetano : bambina non vacCinata in rianimazione a Verona. Burioni : "Girano tante scemenze - l'unico rimedio è il vaccino" : In terapia intensiva per una sbucciatura sul ginocchio. E solo perché non era vaccinata. È successo in provincia di Verona dove una bambina di dieci anni è stata ricoverata dopo essere caduta correndo. L’impatto con il terreno è stato il canale d’ingresso dell’infezione, che ha un decorso molto veloce (circa tre giorni). Fortunatamente i genitori della bambina si sono resi conto subito che ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti non prenderà parte ai 1500 stile libero nella pisCina di Gwangju : Il dubbio esisteva ed a fugarlo è stato il Direttore Tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini, alla vigilia del Trofeo Settecolli, che andrà in scena dal 21 al 23 giugno. “Ai Mondiali in Corea del Sud (21- 28 luglio ndr.) Domenico Acerenza sarà iscritto ai 1500 stile libero ai quali non prenderà parte Gabriele Detti“, è questa l’affermazione di Butini (fonte: Fin). Dopo gli Assoluti primaverili di Riccione, infatti, si ...

Hong Kong - la Cina tenta di scardinare il motto “Un Paese due sistemi” e riprendersi il Porto Profumato : Non si placa l’ira degli HongKonghesi per la controversa legge sull’estradizione che consentirebbe al governo dell’ex colonia britannica di consegnare i sospetti alla Cina comunista. Circa 2 milioni di persone hanno protestato per il secondo weekend di fila in quella che è stata definita dalla Bbc la mobilitazione di massa più numerosa nella storia di Hong Kong. Le rimostranze si sono svolte pacificamente ma in un clima di ...

Organi fatti su misura in 3D per cure di precisione : la nuova frontiera della biomediCina prende forma a Milano : Una nuova frontiera della medicina di precisione che cerca per ogni paziente cure su misura, più efficaci e più sicure. Sono gli Organi “riprodotti” in 3D per aiutare gli scienziati a studiare e capire una malattia, e a migliorarne la diagnosi e la terapia misurando i benefici e i rischi dei farmaci di oggi e di quelli che verranno. Queste innovazioni prenderanno forma a Milano nel Centro di ricerca coordinata sulla biologia degli ...

Dazi - la Cina si è rotta di Trump E Wall Street prende paura : Arriva “l’occhio per occhio, dente per dente” cinese. Nonostante le minacce di Donald Trump, la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali dopo che venerdì gli Stati Uniti avevano alzato al 25% dal 10% i Dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi Segui su affaritaliani.it