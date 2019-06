La Camera dei No Vax

Conferenza dei No vax alla Camera - Burioni insorge : "Fuori dal Parlamento" : Una nuova Conferenza stampa dei No Vax è prevista alla Camera il 27 giugno e per questo motivo si riaccende la polemica tra il medico Roberto Burioni e il movimento antivaccinista.Il tema che sarà dibattuto in sala stampa alla Camera è la “libertà di scelta terapeutica”. Ad annunciare l’incontro Corvelva, il Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni. Il ...

Scuola De Scalzi-Polacco di Genova - la paura dei genitori diventa antiCamera del razzismo : Questa storia parte con una lettera: la scrive il papà di un bambino iscritto alla Scuola Primaria De Scalzi-Polacco, è indirizzata all’assessore alle politiche educative e dell’Istruzione del Comune di Genova, e chiede chiarimenti circa “la presenza di persone, ‘senza dubbio extracomunitarie’, che seguirebbero lezioni contemporaneamente ai bambini e che utilizzerebbero lo stesso accesso utilizzato dai bambini“. Sarebbe ...

Nino Graziano Luca ha presentato alla Camera dei Deputati il ‘PREMIO ‘FAIR PLAY DELLA POLITICA” : “Grande commozione nel ricevere quello che ritengo il più importante premio al quale ogni politico dovrebbe aspirare…”. Giusy Versace, deputata di Forza Italia ed ex atleta paralimpica, è visibilmente commossa. Ha ricevuto a palazzo San Macuto il premio ‘Fair PLAY DELLA politica’ come ”rappresentante del Parlamento che si è saputa distinguere dentro e fuori le sedi istituzionali, assumendo la responsabilità delle ...

La Camera dei deputati assume - maxi concorsi per centinaia di posti : le figure richieste : Con il via libera dell’Ufficio di presidenza di Palazzo Montecitorio, è stato approvato il cronoprogramma per avviare una serie di concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale della Camera dei Deputai per gli anni 2019 e 2020. I primi bandi per le selezioni verranno pubblicati in Gazzetta ufficiale entro il 15 luglio 2019.

Playground è al momento indisponibile sulla fotoCamera frontale dei Google Pixel 3a : Google comunque ha promesso che Playground verrà trasferito anche sulla fotocamera frontale dei Pixel 3a nelle prossime settimane L'articolo Playground è al momento indisponibile sulla fotocamera frontale dei Google Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Isola dei famosi - l'italiano dà scandalo in Spagna : sesso con Violeta in diretta - Cameraman allibiti : l'italiano Fabio Colloricchio dà scandalo a Supervivientes. L'ex tronista di Uomini e donne, concorrente dell'edizione spagnola dell'Isola dei famosi, ha trascorso una notte di passione senza censure con Violeta Mangrinan, star della tv madrilena, senza alcuna inibizione o censura. I cameraman prese

ANGI alla Camera dei Deputati : intervista al presidente Gabriele Ferrieri : Un grande successo di pubblico e di contenuti la presentazione del Manifesto Europeo per l’Innovazione alla Camera dei...

Milano. Musica da Camera al MAC : protagonista il duo Jacopo Taddei e Samuele Telari : La rassegna dedicata alla Musica da camera al MAC di Piazza Tito Lucrezio Caro 1, si conclude alla grande con

Andrea Leadsom - leader britannica della Camera dei Comuni - si è dimessa dal governo : Andrea Leadsom, leader della Camera dei Comuni e esponente del Partito Conservatore, si è dimessa dal governo scrivendo una lettera alla prima ministra Theresa May in cui scrive di non credere più che il loro approccio «si tradurrà nel risultato

La Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge per riformare gli assegni di mantenimento : La Camera dei Deputati ha approvato con 386 voti favorevoli, 19 astensioni e nessun voto contrario, una proposta di legge sugli assegni di mantenimento riconosciuti agli ex coniugi dopo il divorzio presentata dalla deputata del Partito Democratico Alessia Morani. La proposta prevede che

Concorso alla Camera dei Deputati : maxi bando per 300 assunzioni forse a luglio : Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di ben quattro bandi di Concorso per l'assunzione totale di 300 dipendenti da impiegare in varie aree della Camera dei Deputati. I bandi di cui si è in attesa, come appena detto, saranno quattro, il primo dei quali sarà tenuto nel mese di luglio, mentre i restanti entro il 2020. Caratteristiche dei bandi Come già anticipato, il maxi Concorso con cui il personale della Camera dei Deputati sarà ...

Concorso Camera dei Deputati : fino a 300 nuove assunzioni entro il 2020 : In arrivo 4 bandi per l’assunzione di nuovo personale con il Concorso Camera dei Deputati: fino a 300 posti disponibili a differenti livelli funzionali. entro luglio è prevista la pubblicazione del primo bando, mentre gli altri 3 verranno banditi nel 2020. Nell’articolo un approfondimento sulle figure ricercate, i requisiti e le prove di selezione. Concorsi pubblici in uscita nel 2019 Concorso Camera dei Deputati: figure richieste Al ...

Argentina - allarme bomba alla Casa Rosada e alla Camera dei Deputati : allarme bomba alla Casa Rosada e alla Camera dei Deputati. Due telefonate anonime hanno provocato l’evacuazione a Buenos Aires di una pertinenza della Camera e provocato un allarme sicurezza nel palazzo presidenziale che non è però stato evacuato. Un’emergenza giunta poche ore dopo che in mattinata gli agenti della sicurezza hanno arrestato un uomo che cercava di entrare nel palazzo presidenziale con una valigetta all’interno della quale ...