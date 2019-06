Juventus | Kean futuro in bilico | l’attaccante italiano può partire

Icardi Juventus - novità nella trattativa : Kean e Higuain cambiano tutto : Icardi Juventus – Il club bianconero continua a lavorare per l’acquisto del centravanti argentino. Il numero 9 non rientra nei piani dell’Inter, Conte gli ha già dato il benservito e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il centravanti vorrebbe giocare nella Juventus, Wanda Nara nei giorni scorso, prima della partenza per il Giappone, sarebbe ?stata avvistata a Torino (non […] More

Calciomercato Juventus : per Rugani - Kean e Bentancur è tempo di rinnovo (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si muove sul fronte rinnovi. La dirigenza bianconera negli ultimi giorni avrebbe trovato l’intesa con tre dei suoi giocatori più talentuosi. Il primo è Daniele Rugani, pupillo di Sarri, il secondo è Rodrigo Bentancur mentre il terzo è Moise Kean, il giovane attaccante che spera di poter giocare di più per far esplodere tutto il suo talento. Le trattative sono ormai quasi giunte in porto e curiosamente tutti stanno ...

Kean e la querelle sul rinnovo con la Juventus : possibile svolta in arrivo : Moise Kean ha chiesto un contratto che possa equipararlo ai compagni della Juventus, Paratici e Raiola a colloquio per accontentarlo Moise Kean e la Juventus sembrano aver trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il calciatore si appresta a firmare il prolungamento con il club bianconero, a cifre decisamente importanti, “da grandi” per così dire. Un trattamento che Kean vorrebbe anche per quanto ...

Sampdoria-Juventus - le formazioni ufficiali : Quagliarella-Defrel sfidano Dybala-Kean : Sampdoria-Juventus, formazioni ufficiali – Si gioca Sampdoria-Juventus, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Match che ha poco significato in termini di classifica per entrambe le squadre. Ultima panchina bianconera per Massimiliano Allegri, potrebbe essere l’ultima anche per Giampaolo e Quagliarella sulla sponda blucerchiata. Le formazioni ufficiali delle due squadre. Sampdoria-Juventus, formazioni ...

Convocati Juventus - sorpresa Kean : tornano Dybala e Bentancur : Convocati Juventus – I bianconeri saranno di scena domani sera allo Stadio Olimpico per un match che ha importanza solo per i giallorossi, ancora in corsa per un posto in Champions. Buone notizie da Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, che come evidenzia il sito ufficiale Juventus.com “hanno lavorato parzialmente in gruppo”. In vista di Roma-Juve dovrebbero essere Convocati […] More

Juventus - alcuni recuperi per la gara contro la Roma : fra questi c'è Dybala - si ferma Kean : Questa mattina, la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma. I Campioni d'Italia per questa sfida ritroveranno tre pedine fondamentali visto che ormai Alex Sandro, Paulo Dybala, Emre Can e Rodrigo Bentancur hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Oggi, però, non si è allenato Moise Kean a causa di una sindrome influenzale. Domani, la Juve si allenerà nel pomeriggio e poi a seguire la squadra partirà per ...

Infortunio Kean - si ferma il giovante talento : Roma-Juventus a rischio : Infortunio Kean – La Juventus potrebbe viaggiare alla volta di Roma, dove sfiderà i giallorossi domenica sera, senza uno dei suoi giocatori più in forma nella seconda parte di stagione: Moise Kean. L’attaccante classe 2000 è stato vittima di un attacco influenzale che gli ha fatto saltare l’allenamento dell’antivigilia, come riporta la Juventus sul proprio sito ufficiale. Il suo impiego […] More

Juventus - un altro Kean per i bianconeri : ecco Alan - nipote di Moise : Un nuovo Kean in casa Juventus. Dopo Moise, il giovanissimo, 19 anni, attaccante che si è messo in luce in questa stagione con 6 reti in 11 presenze in campionato, i bianconeri potrebbero assicurarsi ...

Roma-Juventus probabili formazioni : rivoluzione Allegri - Kean dal 1' : ROMA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Roma, match apparentemente senza senso e motivazioni per i bianconeri, m che potrebbe regalare importanti indicazioni per alcuni tema tattici della prossima stagione. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczensy, mentre Pinsoglio potrebbe giocare la prossima gara in […] More

Roma Juventus probabili formazioni - sarà 4-4-2 : ancora Kean-CR7 dal 1' : Roma Juventus probabili formazioni – Roma Juventus si avvicina. Al contrario dei loro prossimi avversari, i bianconeri però non avranno alcuna pressione in questo turno di campionato: l’ottavo scudetto consecutivo è ormai già cucito sul petto. Da quando è arrivata la sentenza, forse giustamente, la Juve ha però perso un po’ di grinta e ha […] More

Kean : “La Juventus mi ha cambiato la vita. All’esordio pensai…” : Kean – Ha appena 19 anni, ma ha già vissuto la stagione della sua definitiva consacrazione. Moise Kean è uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e, oltre ad aver messo la sua firma sull’ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus, si è già guadagnato l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore. Il gioiello bianconero […] More

Kean si racconta : dall’infanzia difficile a quando rubava i palloni all’oratorio fino al debutto con la Juventus : In un’intervista a “The Players Tribune“, Kean parla di passato e presente, della sua infanzia e della sua scalata che lo ha portato ad esordire con la maglia della Juve. Raccoglieva soldi in ogni modo per giocarseli su un campo di asfalto nella sua Asti, qualche volta rubava il pallone a un prete, ora è una delle grandi speranze del nostro calcio. “La strada ti insegna molte cose, a essere uomo, a capire la realtà ...

Juventus - Kean : 'Infanzia difficile - cresciuto grazie a Dio e alla strada' : Appena due presenze da un minuto ciascuno nelle prime 26 giornate di campionato, poi nove presenze consecutive con sei gol segnati. Il finale di stagione della Juventus, anche grazie all'ampio ...

Kean - messaggio d'amore alla Juventus : «Mi hai cambiato la vita» : TORINO - Ha rotto ogni record, corre più veloce del vento e va in gol con una facilità disarmante. Kean è il piccolo idolo dei bianconeri. Com'è nato il fenomeno Moise? ' La strada ti insegna a essere ...