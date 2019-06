Juve | la cessione di Cancelo potrebbe aiutare a finanziare gli arrivi di De Ligt e Rabiot

Calciomercato Juventus - cessione in vista : Khedira verso l’addio : Calciomercato Juventus – L’avventura di Sami Khedira alla Juventus starebbe per volgere al termine. Il centrocampista tedesco, 32 anni e tanti problemi fisici, non rientra nei piani di Maurizio Sarri. Khedira era uno dei pupilli di Max Allegri, che lo ha sempre pubblicamente difeso dalle critiche di parte della tifoseria bianconera. Ora però, come detto, il mediano teutonico non è […] More

Calciomercato Juventus - a sorpresa cessione importante in vista : Calciomercato Juventus – Arriva la sorpresa in casa bianconera. La società piemontese sembra intenzionata a rinunciare alle prestazioni sportive del portoghese Joao Cancelo, tanto desiderato dall’allenatore del Manchester City. Calciomercato Juventus, Joao Cancelo verso il City, c’è il sostituto Si continuano a rincorrere le voci che vorrebbero l’esterno destro Joa?o Cancelo sulla lista della spesa […] More

Calciomercato Juventus - Solskjaer ha dato il via libera per la cessione di Pogba : Calciomercato Juventus – Paul Pogba è tornato ad essere accostato ai bianconeri, nonostante la corte serrata del Real Madrid e le parole di ieri di Paratici. Nel frattempo, il suo attuale tecnico al Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dato il via libera per la cessione del francese al miglior offerente. Lo riporta il ‘Daily Star‘. L’allenatore norvegese è convinto che dalla cessione di Pogba lo United possa ...

Calciomercato Juve - la cessione di Cancelo potrebbe finanziare l'acquisto di De Ligt : La Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato, con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Gran parte degli investimenti però potrebbero passare da alcune cessioni pesanti: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, come scrive il Sole 24 Ore. Proprio per questo cedere sarà molto importante: uno dei possibili ...

Calciomercato Juventus - cessione vicina : incontro a Parigi col PSG : Calciomercato Juventus – Una mossa a sorpresa, una possibile novità di mercato nel futuro prossimo della Juventus. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Vecchia Signora starebbe lavorando col Psg a uno scambio piuttosto ‘pesante’ per la caratura dei giocatori coinvolti: Douglas Costa a Parigi, Marquinhos a Torino. Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione di Calciomercato. […] More

Mercato Juventus - Sarri attua la rivoluzione : doppia cessione in attacco! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in chiave Mercato in vista dell’imminente sessione estiva. Come accennato in mattinata, la Juventus avrebbe già raggiunto l‘accordo con Rabiot per il passaggio in bianconero del centrocampista francese. Un accordo totale sulla base di 7 milioni di euro annui fino al 2024. Atteso […] More

Mercato Juventus - il piano di Sarri : triplo acquisto e doppia cessione : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista del prossimo Mercato. Come accennato nelle scorse settimane, Sarri impronterà la Juventus sul 4-3-3, lasciando spazio ad un margine di manovra a centrocampo e concretizzando la fase offensiva sugli esterni. Ecco perchè Khedira e Matuidi potrebbero dire addio a sorpresa. I […] More

Trippier Juventus - folle offerta bianconera : cessione Cancelo ormai certa : Trippier Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “The Times”, la Juventus sarebbe ormai pronta a mettere le mani su Trippier, attuale terzino destro in forza al Tottenham. Paratici potrebbe concretizzare la cessione di Cancelo al Manchester City e poi affondare il colpo sul terzino inglese. 50 milioni la potenziale offerta che la Juventus potrebbe […] More

Calciomercato Juventus - l’11 stellare con Sarri : una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto - come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO] : 1/23 La Juventus di Sarri ...

Juventus - cessione Cancelo : City ad un passo - ecco quanto incasseranno i bianconeri : cessione Cancelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Manchester City sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Cancelo. Paratici sarebbe pronto ad aprire alla cessione dell’esterno portoghese, autore di una stagione a corrente alternata. Giusto o sbagliato cedere l’esterno portoghese? La sensazione è che in casa Juventus si punti a […] More

Mercato Juventus - rivoluzione in difesa : triplo acquisto e doppia cessione! : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta a rivoluzionare completamente l’organizzazione difensiva in vista della prossima stagione. Dopo l’addio Barzagli, ci sarà quasi sicuramente anche l’addio a Caceres, il quale non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e potrebbe decidere di accasarsi in Qatar o Emirati Arabi. […] More

Mercato Juventus - cessione vicina : Roma e Milan sul calciatore bianconero : Mercato Juventus – Difficile la prima stagione di Mattia Perin con la maglia della Juventus. Il portiere 26enne, attualmente alle prese con un infortunio alla spalla, ha racimolato soltanto nove presenze totali, chiuso dalle buone prestazioni di Wojciech Szczesny. Così, anche in vista di Euro 2020, già da tempo si è profilato un futuro lontano da Torino per il […] More

Juventus - cessione Cancelo : affare da 60 milioni - già scelto il sostituto! : cessione Cancelo ipotesi reale e concreta. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, e come confermato da diversi organi di stampa sia italiani che inglesi, Cancelo sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus per sposare i colori del Manchester City. affare che la Juventus potrebbe decidere di mettere in atto dianzi alle nuove […] More

Juventus - in caso di arrivo di Icardi - probabile cessione di Mandzukic e Higuain (RUMORS) : Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unico arrivo certo in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, ...