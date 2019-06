Judo | Europei 2019 | Nicholas Mungai si fa sorprendere da Randl ed è fuori agli ottavi nei

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019)perde un’occasione ghiottissima per salire per la prima volta sul podio in un evento di primo livello ed esce di scenadi finale dei 90 kg ai Campionatidi, valevoli anche per gli European Games di Minsk. Il toscano classe 1993 è uscito sconfitto da un incontro sulla carta alla sua portata contro il 32enne slovacco Milan(n.57 del ranking mondiale) ed ha visto così sfumare una chance molto concreta per arrivare perlomeno sul podio, alla luce della sorprendente eliminazione di alcuni dei favoriti principali come lo spagnolo Sherazadishvili, l’ungherese Toth ed il serbo Majdov. Si conclude così l’Europeo dell’Italia, visto che non saremo presenti nella gara a squadre di domani, con un bilancio in perfetta parità rispetto a quello ottenuto nel 2018 a Tel Aviv: due podi con un argento ed un bronzo. Partenza in ...

