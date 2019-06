Jessica Ziolek da urlo su Instagram | gli scatti di lady Milik

Jessica Ziolek dice sì a Milik : nozze in arrivo per l'attaccante del Napoli - : Marco Gentile Jessica Ziolek ha detto sì ad Arkadiusz Milik attaccante del Napoli. I due hanno postato la foto romantica sui social network scatenando i tanti follower nei commenti Arkadiusz Milik ha chiuso la sua terza stagione con la maglia del Napoli e finalmente è riuscito a completare, senza infortuni, un'intera annata nella quale è stato il top scorer degli azzurri con 20 reti in 44 presenze complessive, 17 in campionato, due ...