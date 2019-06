Ho provato il sexx a tre! Jada Pinkett rivelazioni hot di fronte alla figlia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Durante il suo talk show “Red Table”non si è mai tirata indietro e ha risposto sempre con sincerità, anche diagli argomenti più imbarazzanti. Non ha fatto eccezione nemmeno questa volta edomanda dellaWillow, visibilmente a disagio, la moglie di Will Smith ha ammesso di averil sesso a tre. “Ero molto, molto giovane ma non mi è piaciuto. L’ho fatto una volta e ho capito che non faceva per me”.“Non c’era il giusto livello di intimità, ma ho sempre pensato che se fossi stata innamorata di due persone sarebbe stata un’altra cosa. Volevo vedere cosa si provava e l’ho fatto. Ero piccola, ho incontrato due persone che mi piacevano e ho detto di sì”, ha spiegato.L’ennesima confessione forte per, che seduta al “tavolo rosso” in passato ha ammesso di aver avuto una relazione non salutare con il porno, ha condiviso le sue abitudini in fatto di masturbazione e svelato di aver accoltellato un ex fidanzato troppo violento.