Italia si qualifica se Europei Under 21 | risultati utili in Francia-Romania

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Wimbledon 2019 : 13 Italiani nelle qualificazioni. Molti i debutti complicati - spiccano Travaglia-Rola - Bolelli-Vesely e Sinner-Bolt : E’ stato reso noto il sorteggio del tabellone di qualificazione maschile per il torneo di Wimbledon 2019, che come da tradizione si gioca non sui campi in erba più famosi del mondo, ma a Roehampton, distante pochi minuti di auto. Sono ben 13 gli italiani in gara. Dovevano essere 14, ma Paolo Lorenzi è riuscito a entrare nel tabellone principale approfittando del forfait di Juan Martin Del Potro. Diversi i confronti interessanti per i ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia si qualifica se…Le possibili combinazioni : dipende da Francia-Romania. Biscotto inevitabile? : L’Italia Under 21 continua ad incrociare le dita. Dopo i risultati di questa sera (pareggio 1-1 tra Austria e Germania, e vittoria per 2-0 della Danimarca sulla Serbia) tutto sarà in bilico fino alla conclusione del Girone C, che scenderà in campo domani. Ogni discorso, infatti, sarà deciso dal match tra Francia e Romania. Le due Nazionali sono in vetta a braccetto al raggruppamento con 6 punti e, come si temeva, decideranno le sorti del ...

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni - gli incastri e gli incroci : L’Italia deve soltanto incrociare le dita e sperare, la qualificazione alle semifinali degli Europei Under 21 è appesa a un filo: la nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti all’attivo (+3 nella differenza reti, 6 gol segnati) e ora deve sperare di essere la migliore seconda per proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. Gli azzurri sono attesi da due giorni col cuore in gola, dovranno ...

Mondiali calcio femminile 2019 - corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2020! Italia in lotta - battaglia con le europee : tutti gli scenari : I Mondiali 2019 di calcio femminile valgono anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le formazione europee: le migliori tre squadre del Vecchio Continente staccheranno infatti il pass per i Giochi che andranno in scena tra poco più di un anno. Ottenere un piazzamento importante in Francia è dunque determinante per poter volare nel Sol Levante e giocarsi le ambite medaglie, l’Italia è ancora in corsa e ...

Italia-Belgio 3 a 1 : Barella - Cutrone e Chiesa per la qualificazione. Ma si teme il biscotto tra Francia e Romania : Sperare che altrove non venga fuori un biscotto. Una situazione in cui spesso si è trovata l’Italia calcistica. E oggi tocca all’Under 21. Sì, perché gli Azzurrini, dopo la stecca contro la Polonia, fanno il loro dovere vincendo col Belgio già eliminato : 3 a 1 con Barella, Cutrone e Chiesa che tengono vive le speranze dei ragazzi di Di Biagio, ma ormai tutto dipende dagli altri. La Spagna è andata a valanga sulla Polonia, vincendo ...

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni : serve un miracolo - biscotto Francia-Romania? : L’Italia è con le spalle al muro agli Europei Under 21 di calcio, gli azzurri hanno chiuso il proprio girone al secondo posto e ora devono sperare di essere la migliore seconda per qualificarsi alle semifinali della rassegna continentale. La nostra Nazionale ha raccolto 6 punti e ha una differenza reti di +3 col 6 gol segnati, ora bisognerà aspettare i risultati degli altri gironi e sperare in un miracolo sportivo se si vorrà proseguire la ...