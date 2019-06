Istanze Online | esiti mobilità docenti Risultati Miur oggi | problemi per USP Catania

La prova preselettiva Dsga è visualizzabile dal 24 giugno su Istanze Online : Gli oltre 34mila candidati che hanno svolto la prova preselettiva del concorso Dsga possono già verificare gli esiti degli ammessi alla prova scritta dal 18 giugno. Il punteggio minimo di ammissione è stato differente a seconda della Regione, nello specifico in quelle del sud il voto minimo è stato più alto rispetto alle regioni del nord: il voto più alto di ammissione spetta alla regione Campania con 92 punti, al secondo posto c'è la regione ...

Mobilità 2019 : esiti su Istanze Online - come vedere la nuova sede : Mobilità 2019: esiti su Istanze online, come vedere la nuova sede Oggi, lunedì 24 giugno 2019, verranno resi noti gli esiti della Mobilità per tutti i gradi della scuola. Per l’anno 2019-20 il 40% dei posti disponibili sarà riservato ai trasferimenti interprovinciali e il 10% ai passaggi. Mobilità 2019: esito via mail o su Istanze online Le segreterie sono già al corrente degli esiti della Mobilità 2019, grazie al sistema SIDI, per ...

Istanze Online - ESITI MOBILITÀ DOCENTI MIUR/ Risultati oggi : portale preso d'assalto : ISTANZE ONLINE, MOBILITÀ DOCENTI, oggi ESITI ufficiali MIUR: pubblicati Risultati, come visualizzarli e cosa fare se non si ottiene trasferimento richiesto.

Mobilità docenti Miur - oggi esiti/ Risultati su Istanze Online : come visualizzarli : Mobilità docenti, oggi i Risultati ufficiali Miur pubblicati: come visualizzare gli esiti e cosa fare in caso di mancato trasferimento richiesto.

Aggiornamento Gae : come sbloccare Istanze Online per trasferimento provincia : È in corso la procedura di Aggiornamento della domanda tramite istanze online. Alcuni diplomati magistrali hanno riscontrato una difficoltà dovuta al blocco della funzione per ottenere il trasferimento della provincia. Ricordiamo infatti che il decreto di Aggiornamento prevede questa possibilità anche per i soggetti inseriti con la riserva. Alcuni Usp fornito una prima risposta su come aggirare questo blocco. Precisiamo che la questione riguarda ...

Istanze Online - Miur : cos'è e come funziona? Come registrarsi? : Disporre del tesserino riportante il codice fiscale rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; tessera sanitaria rilasciato dal Ministero della Salute; Prendere visione della guida ...

GAE - docenti depennati : problemi su Istanze Online : I docenti depennati GAE hanno recentemente scritto al MIUR al fine di denunciare una problematica riguardo l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in pieno svolgimento. Per farla semplice, ci riferiamo agli insegnanti inseriti nelle graduatorie permanenti/GAE che tuttavia non hanno aggiornato la loro posizione nei bienni/trienni successivi. Secondo la Legge 143/2004, all’attuazione di un aggiornamento era prevista di ...

