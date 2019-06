Ischia Film Festival | al via la 17^ edizione dal 29 giugno al 6 luglio

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Terra di sogno dalla natura dolce e turbolenta, l'isola diospita da diciassette anni undel Cinema in grado di stringere simultaneamente il racconto della territorialità e quello di straripanti orizzonti planetari. L'2019 inizierà il 29e durerà fino al 6presentando in concorso deiche, secondo una "democrazia della visione" fortemente voluta dai Direttori Artistici Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, mette in gara senza distinzioni lungometraggi, cortometraggi e documentari. Sono 700 le opere pervenute da tutto il mondo per abbracciare quante più culture possibili e confermare l'indole della manifestazione che è la ricerca di luoghi e storie, narrazioni che mettono al centro anche le donne, come accade in Celeste di Ben Hackworth, con una splendida Radha Mitchell nei panni di una vedova e madre segnata dalla vita, oppure in Angela, ...

