“Io gay?” UeD | Gianni Sperti vuota il sacco | ecco come stanno le cose

(Di lunedì 24 giugno 2019) Uomini e Donne è andato in vacanza. La trasmissione tornerà infatti il prossimo settembre ma i suoi protagonisti restano al centro del gossip. Tra tutti,. L’ultima intervista Panorama ci dice tanto sull’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne. Passato, presente, futuro e l’immancabile domanda sulla sua presunta omosessualità. “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. La gente – ha spiegatoa Francesco Canino di Panorama – è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcuneche devono restare nella sfera intima: sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso”. Single ma corteggiatissimo. “Via social – gli ha chiesto Canino a un certo punto dell’intervista – ti corteggiano ...

