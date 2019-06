Inter | vicino il sold out di abbonamenti | l' entusiasmo dei tifosi ha colpito Conte

Spazio : la missione “Comet Interceptor” Intercetterà una cometa in transito vicino alla Terra : L’Agenzia Spaziale Europea ha selezionato la missione “Comet Interceptor“, il cui obiettivo è intercettare una cometa o un altro oggetto che si troverà a “sfiorare” la Terra. Il lancio di “Comet Interceptor” è previsto nel 2028, come parte del programma ESA “Visione Cosmica 2015-2025”. La sonda stazionerà a circa 1,5 milioni di km dietro la Terra rispetto al Sole, nel punto di Lagrange L2: ...

Inter - Conte avrebbe chiamato Lazaro : il giocatore sarebbe vicino ai nerazzurri : L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sistemata la difesa con l'arrivo di Diego Godin - che giungerà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid - il club ora è al lavoro per sistemare gli altri reparti. I dirigenti avrebbero già avuto due vertici di mercato con il neo-tecnico Antonio Conte, che avrebbe dato loro le indicazioni su dove Intervenire con maggiore ...

Barella all'Inter?/ Incontro con l'agente in sede - accordo vicino con il Cagliari : Nicolò Barella-Inter, ci siamo: vertice in corso con l'agente del centrocampista del Cagliari, ecco le cifre dell'affare e le contropartite.

Inter-Cagliari - affare Barella sempre più vicino : “Possibile che io vada via” : Barella all’Inter potrebbe rappresentare un’ipotesi reale e concreta in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Il centrocampista del Cagliari, impegnato con la Nazionale in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in ottica presente e futura. Il centrocampista rossoblù ha così affermato: “Ora sono concentrato sulla […] L'articolo ...

Serie A - calciomercato al via : Conte vicino all'ufficializzazione con l'Inter : Chiusa la questione campionato, alcune società, soprattutto di alta classifica, si trovano a fare i conti con la necessità di modificare la rosa, cambiare allenatore o passare di proprietà. Situazione squadra per squadra Atalanta La Dea festeggia la storica qualificazione ai gironi di Champions, dopo uno straordinario terzo posto nel massimo campionato. Ma ora deve valutare se rinforzare ulteriormente la squadra e come farlo. Inoltre c'è la ...

Gli USA Intercettano 4 bombardieri e 2 aerei militari russi vicino alla costa dell’Alaska : 4 bombardieri e 2 aerei militari russi sono stati intercettati nei pressi della costa dell’Alaska dalla North American Aerospace Defense Command (NORAD), secondo una dichiarazione dell’organizzazione. Gli aerei russi stavano accedendo all’Alaskan Air Defense Identification Zone quando sono stati intercettati, ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale, senza entrare in quello americano o canadese, secondo la NORAD. La NORAD ha spiegato ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 2-5 Kohlschreiber vicino alla fine - troppi gratuiti per Marco Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...

Calciomercato Inter-Rakitic - il Mundo Deportivo : accordo vicino con il Barcellona : Inter , Ivan Rakitic si avvicina. Questo scrive il Mundo Deportivo , quotidiano spagnolo da sempre vicino alla vicende del Barcellona . Secondo quanto rivelato, sarebbe a un passo l'accordo tra il ...

L'Inter sogna Rakitic : 'Accordo vicino col Barcellona' : ROMA - A Barcellona non tira una buona aria. L'uscita dalla Champions League, in quel modo lì, subendo una rimonta storica, ha crepato le certezze del club blaugrana, già proiettato per una prossima ...

Inter e Barcellona trattano - vicino l'ok per Rakitic : Si tratta di un'operazione da 50 milioni di euro, quanto i catalani valutano il vice campione del mondo e fresco di titolo della Liga. Per la stretta di mano finale, comunque, bisognerà attendere il ...

Le notizie del giorno – Impazza il mercato allenatori - l’11 di Conte vicino all’Inter - il rebus pallone d’oro : Impazza IL mercato allenatori – Nella serata di ieri iniziano a rimbalzare diversi voci, “Conte alla Juve, è fatta”, si legge sui social o su vari siti. Non ci risulta. Anzi. Antonio Conte è ad un passo da un’altra panchina: quella dell’Inter. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni contatti tra l’ex Ct della Nazionale ed il club nerazzurro, c’è la volontà di iniziare un nuovo progetto in comune in grado di portare risultati ...

Calciomercato Inter - vicino l’arrivo di Conte : col nuovo 11 - tre supercolpi e qualche partenza [FOTO] : 1/14 ...

Clamoroso - Conte all’Inter? Di Marzio rivela : “Sempre più vicino” : Conte ALL’ INTER- Un susseguirsi di news e aggiornamenti, conferme e smentite. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, Conte sarebbe sempre più vicino al suo ritorno in Italia, ma sulla panchina dell’Inter. Contatti già avviati e svolta molto vicina. Di Marzio ha rivelato che l’affare potrebbe concretizzarsi già nel corso […] More

Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all'Inter : L'anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull'accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un ...