Inizia Temptation Island Siete pronti? Ecco cosa accadrà nella prima puntata

Temptation Island : lunedì 24 giugno Inizia la nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia : lunedì 24 giugno comincia la nuova edizione del programma Temptation Island, prodotto dall'azienda Fascino di Maria De Filippi, che vedrà ancora una volta alla conduzione Filippo Bisciglia. Quest'ultimo rappresenta ormai una garanzia e un punto fermo della trasmissione, mentre lo scorso anno il debutto della versione Vip era stato affidato a Simona Ventura. Lo scopo del gioco non cambia: sei coppie di concorrenti verranno divise e dovranno ...

Temptation Island : non Inizia più il 17 giugno - c'è lo speciale su Vasco Rossi : Secondo le ultime indiscrezioni, la sesta edizione del reality estivo Temptation Island sarebbe dovuta partire dal pRossimo lunedì 17 giugno, cioè una settimana dopo rispetto alla finale del Grande Fratello 16 (il reality condotto da Barba D'urso, vinto dalla 21enne Martina Nasoni). Ma la rete Mediaset ha deciso di rinviare la messa in onda del programma televisivo a data da destinarsi e il pRossimo lunedì proporrà uno speciale sul cantante ...

Temptation Island : le riprese in Sardegna sono Iniziate : La riprese di Temptation Islad 2019 sono ufficialmente iniziate. Filippo Bisciglia ha annunciato su Instagram la sua partenza per la Sardegna postando una foto a Fiumicino con una storia in diretta dove si è mostrato entusiasta e molto carico per cominciare questa nuova avventura. Molta l'attesa per i nomi dei nuovi concorrenti La nuova edizione di Temptation Island Nip ha scatenato la curiosità sulle coppie di partecipanti che metteranno alla ...