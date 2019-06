Indonesia, violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.3 (Di lunedì 24 giugno 2019) La scossa è stata registrata nell'oceano, a una profondità di 208 chilometri. Evacuati alcuni edifici in Australia, ma scongiurato il rischio tsunami. (Di lunedì 24 giugno 2019) Laè stata registrata nell'oceano, a una profondità di 208 chilometri. Evacuati alcuni edifici in Australia, ma scongiurato il rischio tsunami.

Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.3 si è verificata nel mare di Banda, che bagna l’Indonesia e Timor Est, facendo tremare la costa orientale dell’arcipelago ed è stato avvertito anche in Australia. Secondo l’Istituto americano di Geofisica, che registra i sismi in tutto il mondo, la scossa ha avuto una magnitudo di 7.3 gradi, ma nonostante ciò non è stato emesso nessuna allarme tsunami. Il sisma è avvenuto a 208 chilometri di profondità, a sud dell’isola di Ambon, capitale della provincia delle Molucche, quando erano le 11:53 ora locale. La profondità dell'attività sismica ha scongiurato il rischio di un maremoto.